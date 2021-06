Crecimiento esperado hará que inversión extranjera regrese al país

Las mejores perspectivas de crecimiento económico del país para el 2021 –el Banco Mundial estima que será de 5,9 por ciento y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de 7,6 por ciento–, unido a factores como la relativa estabilidad política y jurídica, la fortaleza institucional y el enorme potencial de desarrollo que tienen sectores como el de la agricultura, entre otros, hacen que Colombia se mantenga en el radar de los inversionistas internacionales, más allá, incluso, de hechos recientes como la pérdida del grado de inversión y la crisis social por la que atraviesa, acentuada por los paros, las manifestaciones y los actos vandálicos del último mes.



Los inversionistas saben bien que estos hechos no son exclusivos del país. Los han visto ocurrir, recientemente, en Chile, Siria, Francia, China e, incluso, en Estados Unidos, por lo que confían en que pronto se podrán sortear y el país continuará con su recuperación en medio del covid-19.



Lo anterior no significa que estos aspectos no generen ruido a nivel internacional y tengan algún efecto sobre la llegada de capitales extranjeros al país; desde luego que sí, dicen algunos expertos consultados, solo que no en las dimensiones esperadas, precisamente, porque en el contexto regional, y un poco más allá, Colombia sigue siendo muy atractiva a los ojos de los grandes inversionistas.



A nivel local, la inversión extranjera directa cayó 28 por ciento anual en mayo, hasta los 2.752,8 millones de dólares, un descenso menos pronunciado que el de abril (34 por ciento anual) y mucho menor que el registrado en marzo, cuando marcó 42,1 por ciento anual, según el Banco de la República.



Así, la inversión en el sector petrolero, uno de los más importantes para Colombia, totalizó 1.891,6 millones de dólares al cierre de mayo, lo que se tradujo en una reducción del 15,1 por ciento anual, seis puntos porcentuales por debajo de la caída de abril.



Por su parte, la inversión en otros sectores sumó 861,2 millones de dólares, con una caída de 46,1 por ciento anual, menor que la de abril de 51,1 por ciento anual.

Martha Juliana Silva, presidenta de Silk Banca de Inversión, cree que en este frente estamos como en stand by, un receso que no durará siempre.



“Hay muchos inversionistas que están preocupados por las noticias, pero saben que Colombia ha tenido momentos peores, con ciclos complicados, como en el 2000, cuando la guerrilla no dejaba hacer nada y el país estaba casi cerrado. Esto (lo de hoy) ha sido distinto, no peor a lo ocurrido… es duro, pero no es lo más grave”, comenta.

Por eso cree que en esta transición es fundamental darle un vuelco a la imagen que se ha vendido en el exterior del país en el último mes, lo cual está haciendo mucho daño a la economía. “Ahí será clave el papel de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, para restablecer la imagen real del país ante los ojos del mundo”.

Retos y oportunidades

Los expertos consultados coinciden en que ni la baja en la calificación ni la actual coyuntura de paro nacional tendrán un efecto profundo sobre el país, al punto de que puedan espantar los capitales extranjeros; sin embargo, reconocen que tanto Colombia como otras economías de la región tienen por delante grandes retos que superar.

Ernesto Revilla, economista jefe del Citi para Latinoamérica, es de los que piensan que es natural que haya retos económicos y políticos para los países después de una crisis como la que desató la pandemia del coronavirus.



“Los temas de descontento social han venido creciendo en el mundo, mucho antes de la pandemia; Colombia no está sola en esto y eso lo saben los inversionistas. En ese contexto creemos que hay muchos retos, todavía hay que ver los detalles de la reforma fiscal que viene en Colombia y cómo se procesará el tema del grado de inversión por parte de las otras dos calificadoras (Fitch y Moody’s)”.



No obstante, Revilla es un convencido de que justo en los momentos de grandes retos también hay grandes oportunidades en la medida que los inversionistas pueden ver activos con precios atractivos, “sobre todo considerando que Colombia sigue siendo un país con muy sólidos fundamentos macroeconómicos y con un récord, y esto es muy importante, de buen manejo macroeconómico en la región, donde otros países están siendo más vulnerables”.



En ello coincide Oliver Wack, gerente general de Control Risks Colombia, quien considera que mientras Colombia mantenga su posición como uno de los líderes regionales en esos indicadores, la mayoría de los inversionistas seguirán contemplando hacer negocios en el país. “Le darán a Colombia el beneficio de la duda, aun cuando algunas calificadoras no lo hacen”.



Los acercamientos que ha tenido Martha Juliana Silva con algunos inversionistas externos parecen corroborar esa visión de los expertos.



Ella dice que están atendiendo solicitudes de temas que se vieron desde enero, mirando alternativas de ventas de empresas en el área de tecnología que se están moviendo bastante, pero advierte que ayudaría mucho el tema de la reforma tributaria y evitar que las otras calificadoras le recorten la nota al país.

Segundo semestre, mejor

Revilla cree, además, que esa posible desconfianza que se percibe en el ambiente inversionista dependerá de qué tan transitorio o permanente sea el choque actual, qué tan rápido pueda procesarse y concertarse una salida a esta coyuntura, pero también de cómo venga la reforma fiscal.



“Esperamos una sólida recuperación en la segunda mitad del año, una economía que crece 6,5 por ciento es una tasa interesante para los inversionistas”, afirma.

Pero ¿cuál es la percepción de los inversionistas que ya hicieron sus apuestas en el país?



Chagai Stern, director ejecutivo de Managro, firma de origen israelí, con operaciones en el país desde hace seis años y que a principios del año adquirió las operaciones de Pacific Fruits en Palmira (Valle del Cauca), dice que Colombia es un destino muy atractivo para que los inversionistas vengan con sus capitales, especialmente al sector de la agricultura, en el que no hay demasiada competencia aún.



En su opinión, las falencias que tiene este renglón de la economía lo hacen muy atractivo, en la medida en que todavía hay mucho por hacer allí.

“La tierra aún está a precios asequibles, es muy atractivo para traer tecnología que todavía no hay acá y también conocimiento; por eso es interesante estar acá e invertir”, dice.



Stern es un convencido de que si el país se lo propusiera, con ayuda de inversionistas externos o locales, Colombia se podría convertir en la próxima potencia productora y exportadora mundial de piña y arándanos, pues cuenta con las tierras y el clima ideales para esto.



Y a eso le están apostando, pese a que tiene una de las mayores compañías exportadoras de piña en Costa Rica. Sin embargo, señala que estas pueden producirse en Colombia con mucha mejor calidad que allí, y “con la infraestructura ideal, tecnología y buenas prácticas, Colombia se puede convertir en la próxima Costa Rica en producción de piña”.



La misma apuesta está haciendo con los arándanos que hoy producen en Perú. Ya hicieron un piloto al sembrar una hectárea en Boyacá, donde por la topografía y el clima “la calidad de esta fruta es mucho mejor de lo que se produce en Perú. Por eso, Colombia se puede convertir en un productor importante en el mundo en este frente”, comentó.



“Nosotros amamos el país y somos unos embajadores importantes porque buscamos que más inversión venga y estamos felices de estar acá con nuestro dinero... Colombia es el mejor para invertir en cualquier campo de la agricultura”, puntualiza Stern.



