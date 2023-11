Exministros de Hacienda evaluaron la economía del país y expusieron sus reparos

En el marco de la Asamblea General del Centro de Estudios Económicos de Anif, cuatro exministros de Hacienda se refirieron a la desaceleración económica que vive el país. Analizaron cómo la inflación, las altas tasas de interés, las reformas y el asistencialismo le están pasando factura a la economía del país, por lo que piden celeridad en implementar un plan de reactivación.



(También: Economía colombiana podría crecer este año solo 0,9 %: Banco de la República).

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y exdirector de Ecopetrol, señaló que la falta de gobernabilidad explicaría la falta de reacción en esta presidencia. “Inició con una coalición pegada con babas que después disolvió; ¿a quién se le ocurre tumbar su propia coalición? Pierden poder político, no hay apoyo en lo judicial y ahora recurren a las calles”, explicó.



Alberto Carrasquilla, ministro del gobierno Duque, expresó su preocupación por el crecimiento económico de largo plazo. “El mensaje que deberíamos enviar es de seguridad, y pasa todo lo contrario. El país debe concentrarse en un plan de recuperación, no en generar incertidumbre”, explicó Carrasquilla.

Para Juan Camilo Restrepo, es primordial entender cómo los subsidios y ayudas económicas afectan el crecimiento del país. "Se viene un primer trimestre caliente por paros camioneros", advirtió Restrepo; no obstante, destacó que el presidente mantuvo su palabra frente al aumento de los combustibles.

Mauricio Cárdenas expresó que no solo debe llamar la atención el PIB del tercer trimestre, sino también la caída de la inversión, revertible con el impulso a la infraestructura. “Hay muchos proyectos archivados en la ANI que podrían ejecutarse para reactivar la economía. No se hace por la ideología, porque es dárselos al sector privado y eso va contra sus principios”.



Estos exministros consideran que para superar la situación del país es crucial respetar la regla fiscal, pues no es momento de jugar con la credibilidad y la estabilidad, ya que se espantaría a los inversionistas.