En el marco del 15° Congreso Anual de Energía de Acolgen, varios exministros de minas y Energía hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para que abandone la idea de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



El exministro Mauricio Cárdenas aseguró que "no es posible que la Creg esté conformada por comisionados encargados que son funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, sin ninguna independencia. Eso no es posible, eso es echar para atrás".



15° Congreso Anual de Energía Foto: Acolgen

Igualmente, manifestó que es importante dar señales claras para hacer las inversiones adicionales que se requieren, en una coyuntura en la que se está cambiando el esquema regulatorio tanto por la composición de la Creg como por el decreto que está para comentarles sobre una nueva política y lineamientos para el servicio de energía eléctrica.



Entre tanto, el exministro Tomás González dijo que la Creg se creó para que fuera independiente. "Ojalá pudiéramos tener comisionados independientes, comisionados que ayuden a ver la discusión completa", indicó.



Además, dijo que, ante la actual coyuntura y con un fenómeno de El Niño para finales de este año, es muy importante que "el Gobierno se aguante el gustico" de intervenir la regulación y bajar las tarifas de energía a la fuerza, porque “eso nos puede llevar a un lugar muy indeseable si eso sale mal".



Frente a las altas tarifas que se están pagando en la región Caribe, Tomás Gonzalez propuso que el Gobierno ayude a pagar una parte de la factura y, a medida que se van haciendo las inversiones para mejorar el servicio se van aumentando los precios. "Puede ser un programa fiscalmente no tan costoso y muy rentable socialmente", agregó.



A su turno, el exministro Germán Arce manifestó que, "no solo se necesitan comisionados independientes expertos, y este vainazo va para los Gobiernos anteriores. Hay que asegurarse de que la gente que se siente ahí (en la Creg) se ha independiente y sepa de esto, porque hay gente que sabe de muchas cosas, pero no sabe del sector eléctrico".



Adicionalmente, aseguró que no cree que una intervención pueda solucionar los problemas de fondo que la ciudadanía le está pidiendo al Gobierno nacional solucionar. "No creo que ese sea el camino, es inconveniente", afirmó.

"La institucionalidad hay que respaldarla, hay que fortalecerla, hay que criticarla cuando toque criticarla. Nosotros hemos logrado construir un sector energético y un sector eléctrico que es ejemplo mundial, no tiene ningún sentido echar pasos para atrás", agregó Arce.



Frente al tema de las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe, también coincide con Tomás González en que la solución está en subsidiar las tarifas para garantizar que el ritmo de las inversiones se mantenga.

