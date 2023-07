La Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos declaró efectiva la solicitud de registro de las acciones de Éxito, representadas en Recibos de Depósito Americanos Nivel II (ADRs II).



Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) aprobó la inscripción de los ADRs para que puedan ser cotizados en esta plaza bursátil. Cada ADR representará 8 acciones ordinarias de Éxito.



Con esta aprobación, Grupo Éxito avanza en el proyecto anunciado el 5 de septiembre de 2022 que contempla una reducción de capital de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), que tendría lugar en Brasil.



GPA distribuiría aproximadamente el 83 por ciento del capital de Éxito a sus más de 50.000 accionistas, quienes pasarían a ser también accionistas de Éxito de forma directa a través de Recibos de Depósito Brasileños Nivel II (BDRs Nivel II) o Recibos de Depósito Americanos (ADRs Nivel II).

El pasado 4 de abril la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) y la Bolsa B3 S.A. (B3) de Brasil aprobaron la solicitud de listado y la admisión para negociación de BDRs Nivel ll de Éxito en el segmento Novo Mercado de B3 en Brasil. Cada BDR representará cuatro acciones ordinarias de Éxito.



La distribución de BDRs Nivel II y ADRs Nivel II a los accionistas de GPA se llevará a cabo una vez la Superintendencia Financiera de Colombia apruebe las transferencias de acciones a los programas de BDRs Nivel II y ADRs Nivel II y Deceval realice las respectivas anotaciones de las transferencias en el libro de registro de accionistas de Éxito.



Con estas operaciones se busca generar una mayor liquidez a la acción de Éxito, lo que traería potenciales beneficios para todos los accionistas de la compañía, pues se aumentaría la visibilidad del negocio, resultando potencialmente en el reconocimiento justo de su valor en el mercado.



Además, el flotante de Éxito pasaría de un 3,48 por ciento a un 53 por ciento aproximadamente, posterior a la entrega de BDRs y ADRs que haría GPA a su actual base de accionistas, lo cual convertiría a Éxito en una de las compañías con mayor flotante accionario en la Bolsa de Valores de Colombia.

GPA rechazó la segunda oferta de Gilinski por Éxito

El pasado 20 de julio la junta directiva de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) rechazó, por unanimidad, la oferta presentada por Jaime Gilinski para adquirir el 51 por ciento de las acciones de Almacenes Éxito.



Asegura que "el precio ofrecido no responde a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no responde al mejor interés de GPA y de sus accionistas".



Gilinski, que en su primer intento ofreció 836 millones de dólares por Éxito, envió una carta a GPA ofreciendo 586,5 millones de dólares en efectivo por una participación del 51 por ciento en la cadena minorista.



Lo anterior representa una prima por acción de más del 30 por ciento de la oferta original, que se hizo el mes pasado por el 96,5 por ciento de Éxito y que fue rechazada por el directorio de GPA.