Camilo Rincón, quien fue el director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía hasta el pasado 11 de enero, hizo delicadas revelaciones sobre el informe de contratos petroleros que ha sido fuertemente cuestionado por expertos y gremios del sector.



Rincón estuvo vinculado a la entidad durante más de cuatro años y ocupó diferentes cargos. Con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue nombrado como director de Hidrocarburos en agosto de 2022. Sin embargo, dejó la entidad por "decisión de la administración de la ministra Irene Vélez".



(Lea también: Las frases clave de la defensa de la ministra Irene Vélez por informe petrolero)

El exfuncionario aclaró que su salida de la entidad no obedeció a la publicación del informe denominado 'Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética'.



Pero aclaró que, contrario a lo que se ha llegado a indicar, "no participó en el equipo que formuló y diseñó el informe".

Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos, no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Camilo Rincón manifestó que, previo a la publicación del informe, se le solicitó -desde su rol y funciones- revisar y hacer comentarios sobre el mismo, los cuales entregó a la ministra Irene Vélez y la viceministra de Energía, Belizza Ruiz.



"Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos, no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado", aseveró.



Igualmente, aseguró que "nunca fui informado de que mi nombre y el de dos colaboradores de la Dirección de Hidrocarburos iban a ser publicados como coautores del documento, por ende, no emití aprobación de usar mi nombre en el mismo".



A pesar de ello, el informe en su página 17 indica que la metodología de proyección de producción fue desarrollada por la Dirección de Hidrocarburos, "lo cual no es cierto", según el exfuncionario.



(Lea también: En un año se podría revisar decisión de no más contratos: ministra Vélez)



Dice que esto fue liderado por los asesores del despacho de la ministra y reiteró lo dicho por la ministra este jueves durante una prensa respecto a que la participación de la Dirección de Hidrocarburos "se limitó a entregar la información que se solicitaba como el informe de recursos y reservas, históricos de producción y demás".



Con respecto a las valoraciones técnicas que indican que Colombia podría tener gas natural hasta 2037 y 2042, "no tengo la información que dio origen a tales proyecciones y deberán ser los formuladores y estructurados del documento quienes expliquen las metodologías y datos usados para tal fin", afirmó Camilo Rincón.



"Me siento con la responsabilidad de aclarar la situación, toda vez que, he tenido una carrera a lo largo de 13 años enfocada en el conocimiento técnico, en el profesionalismo y el respeto a las instituciones. Personalmente y con el principio de buena fe considero que los líderes del documento deberán dar las justificaciones técnicas del mismo. El documento podría estar sujeto a reformulación y construcción entre todos: industria, academia y por su puesto la cartera de Minas y Energía y sus entidades adscritas", manifestó que exdirector de la entidad.