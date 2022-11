Luego de un largo proceso, los negociadores del Consejo Europeo (los Estados miembros de la Unión Europea), la Eurocámara y la Comisión Europea acordaron prohibir la venta de vehículos con motores de combustión a partir de 2035.



Esta nueva realidad que cambiará el transporte y marcará un paso significativo hacia la reducción de las emisiones de carbono, de todas formas, necesitará unas condiciones marco para cumplir ese objetivo exigidas por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea).

En la práctica, a partir de 2035, los nuevos automóviles con motores de gasolina y diésel no se matricularán para su uso en las carreteras de los Estados de la Unión Europea, lo cual no significa que no se sigan fabricando para otros mercados.



El acuerdo también puso la vara más alta en materia de emisiones de CO2, al fijar una reducción del 55 por ciento para los autos nuevos vendidos a partir de 2030, mucho más alto que el objetivo existente de una reducción del 37,5 por ciento para entonces.

El cambio de vehículos traerá consigo una reducción de emisión de gases. Foto: iStock

“Es el comienzo de una gran transición de la Unión Europea”, dijo Jan Huitema, principal negociador del Parlamento Europeo, quien además sostiene que esta medida acelerará el cambio hacia vehículos completamente eléctricos.

Aunque hubo mucho tire y afloje tras el anuncio hace más de un año para llegar a la prohibición, que marca el comienzo del fin de una era, al menos en Europa, para los vehículos de combustión, el acuerdo surgió más rápido de lo esperado.



“Los fabricantes de automóviles europeos ya están demostrando que están listos para dar un paso adelante, con la llegada al mercado de automóviles eléctricos cada vez más asequibles (...) la velocidad a la que se ha producido este cambio en los últimos años es notable”, manifestó el jefe de clima de la UE, Frans Timmermans.



El acuerdo tendrá consecuencias globales, estiman los expertos, pues como el bloque comercial más grande del mundo, la UE tiene la reputación de establecer estándares a nivel mundial y es el hogar de muchos de los mayores fabricantes de automóviles.



Volkswagen, Stellantis, Ford, Bentley y Jaguar se encuentran entre los fabricantes de automóviles que ya anunciaron que dejarán de vender autos de gasolina y diésel en Europa en el 2035 o antes.

Grandes marcas de autos ya han anunciado que se sumarán a la transición de vehículos. Foto: iStock

Hay pocas excepciones a las nuevas reglas. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo acordaron que los fabricantes de nicho, incluido Lamborghini, que producen una pequeña cantidad de vehículos recibirán un retraso de 1 año en los objetivos de emisiones.



En el acuerdo final se incluyó un elemento no vinculante favorecido por los Estados miembros que pide a la Comisión Europea que proponga registrar vehículos que funcionen exclusivamente con combustibles neutros en carbono después de 2035.



Y se fijó una cláusula de revisión que garantizará que en 2026 Bruselas evalúe el progreso y desarrollo de las medidas para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones del 100 por ciento; y a su vez, revisar estos objetivos teniendo en cuenta los avances tecnológicos, incluso con respecto a las tecnologías híbridas enchufables y la importancia de una transición viable y socialmente equitativa hacia las cero emisiones.

El temor al ‘efecto Habana’

A pesar del paso dado, Oliver Zipse, presidente de Acea, el grupo de presión de los fabricantes de automóviles europeos y director ejecutivo de BMW, aún tiene inquietudes. “Ahora estamos ansiosos por ver las condiciones marco que son esenciales para cumplir este objetivo reflejadas en las políticas de la UE”, dijo.



Zipse se refiere a la necesidad de una gran cantidad de energía renovable, una red de infraestructura de carga pública y privada sin interrupciones y acceso a materias primas.

Esta nueva regulación se convierte en la primera en ser aprobada bajo los planes verdes de la UE, conocidos como Fit for 55, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 por ciento esta década.

Otras políticas incluyen una revisión importante del mercado de carbono del bloque, así como medidas para estimular las energías renovables y la eficiencia energética.



No obstante, algunos grupos criticaron el acuerdo, sugiriendo que podría conducir a una acumulación con el tiempo de autos más antiguos que arrojan emisiones en lugar de nuevas generaciones de autos potencialmente más eficientes.

“Con el acuerdo de hoy, un ‘efecto Habana’ se vuelve más realista”, dijo Jens Gieseke, legislador y negociador del conservador Partido Popular Europeo, haciendo referencia al viejo parque automotor de la isla caribeña.



“Después de 2035, nuestras calles podrían llenarse de autos antiguos, porque los autos nuevos no están disponibles o no son asequibles. El acuerdo de hoy cerró la puerta a los nuevos desarrollos tecnológicos y puso todos los huevos en una sola canasta. Esto es un error”.



En la otra orilla, los activistas ‘verdes’ le dieron la bienvenida a la prohibición, que hará que la UE se convierta en la economía más grande en eliminar gradualmente las ventas de vehículos que se mueven con base en combustibles fósiles. Los automóviles y las camionetas son responsables del 16 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, dijo el grupo de cabildeo ambiental Transport & Environment (T&E) con sede en Bruselas.

Las estaciones de carga rápida deben ser de 220 voltios para atender varios autos al tiempo. Foto: iStock

"Los días de los motores de combustión que arrojan carbono y eructan la contaminación finalmente están contados. Han pasado 125 años desde que Rudolf Diesel revolucionó la eficiencia de los motores, pero los legisladores han decidido que el próximo capítulo lo escribirá un vehículo eléctrico mejor y más limpio. Por el planeta y la salud humana, eso no puede llegar lo suficientemente rápido”, dijo Julia Poliscanova, directora sénior de vehículos y movilidad en T&E.



Hay un impulso para prohibir los automóviles con motor de combustión por completo en los Estados Unidos. California adoptó planes en agosto para exigir su eliminación gradual y pasar a vehículos de cero emisiones y una pequeña porción de híbridos enchufables permitidos para 2035.



Ese movimiento probablemente se extienda más allá, ya que la regla sería adoptada por otros 15 estados que han adherido al programa de vehículos de cero emisiones en California.



El acuerdo europeo envía “una fuerte señal a la industria y a los consumidores: Europa está adoptando el cambio hacia la movilidad de emisiones cero”, puntualizó Timmermans.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

