'Ya no es aceptable que las compañías existan solo para hacer dinero'

La consultora Porter Novelli publicó un estudio sobre la mentalidad de los ejecutivos alrededor de una filosofía empresarial centrada en el Propósito. Este estudio analiza las dimensiones del Propósito desde la perspectiva de los líderes de la organización.

“Crear valor para todos los stakeholders y no únicamente para los accionistas. Esta es la estrategia a seguir por las empresas y no solamente una aspiración de algunas marcas. Los líderes de negocios concuerdan que una empresa que se enfoca en todas sus audiencias ultimadamente va a ser más rentable. Esto es un ganar–ganar, para las empresas y para la sociedad”, comentó Karen Ovseyevitz, Presidente para América Latina de Porter Novelli.



En este estudio, Porter Novelli analiza aquellos públicos que los líderes empresariales están priorizando cuando toman decisiones, así como cuáles son los problemas que es necesario resolver con más urgencia.



“En estos momentos de gran presión sobre el flujo de caja que atraviesan muchas empresas colombianas, surge el interrogante de si los objetivos ulteriores que toman en cuenta otros constituyentes, además de los accionistas, siguen vigentes”, dijo Fernando Gastelbondo, presidente de Compass Porter Novelli, filial en el país de la agencia global.



Para Gastelbondo, estos objetivos sobrepasan lo urgente y tienen que ver con temas como la sostenibilidad, el medio ambiente y la inclusión. “La respuesta es que en este momento, más que nunca, toda la organización debe tener claro cuál es el propósito superior de su empresa”, señaló.



El estudio arrojó los siguientes datos:



• El 85% de los ejecutivos dicen que ya no es aceptable que las empresas existan solo para hacer dinero; las empresas deben también impactar positivamente a la sociedad



• El 88 % saben que ahora más que nunca, las empresas deben liderar con propósito



• El 89% considera que las empresas que lideran con propósito tienen una clara ventaja competitiva en el mercado



• Casi todos los ejecutivos (99%) ven las ventajas reputacionales de los negocios responsables y la mayoría mencionó los siguientes efectos positivos de liderar con propósito: reclutamiento y retención de empleados (95%), aumento de la confianza del consumidor (93%) y propensión a recomendar la empresa (92%).

Tomando las riendas

Este momento es clave en la trayectoria de los negocios. En medio de la incertidumbre, las empresas tienen la oportunidad de tomar el liderazgo, crear soluciones, acelerar el cambio y reconstruir. Los ejecutivos lo reconocen.



• 83% sienten la urgencia de que las empresas sean un elemento crítico en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad – desde COVID-19 hasta la reactivación económica



• 81% entienden que las empresas están en una posición única para hacer la diferencia, gracias a su tamaño, velocidad y experiencia



• Los ejecutivos reconocen que tomar las riendas da a las empresas beneficios claros. 92% creen que el ambiente actual crea una oportunidad interesante para elevar la confianza de los consumidores en las empresas y las marcas



• Al preguntarle a los ejecutivos cuáles son aquellos problemas en los que piensan pueden tener un rol en resolver, ven temas como acoso sexual (97%), salud y seguridad de los empleados (95%), equidad racial (93%) y derechos de las mujeres (89%).

Priorizando a las audiencias

Los ejecutivos encuestados dijeron priorizar las necesidades y consideraciones de las siguientes audiencias cuando deciden apoyar asuntos sociales y ambientales:



• 99% empleados

• 99% clientes

• 95% comunidad en la que operan

• 92% consumidores

• 87% accionistas

• 81% socios

• 68% proveedores

• 57% gobierno

Diversidad e inclusión

“Cuando se trata de enfrentar asuntos sociales, los líderes hoy en día consideran que deben mirar hacia adentro primero. Una de las áreas en las que las empresas están enfocándose es en crear programas, políticas y valores alrededor del tema de Diversidad e Inclusión. Cada vez vemos más ejecutivos que entienden el valor de estrategias poderosas en torno a la Diversidad”, agregó Sandra Kleinburg, Directora General de Porter Novelli México. “El 73% de los ejecutivos ven a la Diversidad e Inclusión como un imperativo de negocios".



• 65% de los ejecutivos reconocen que su empresa debe hablar más de los esfuerzos alrededor de Diversidad, Equidad e Inclusión externamente.



• 82% dicen que hacer algo internamente les da credibilidad de participar en el debate de asuntos de justicia social.



EL TIEMPO