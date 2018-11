La jornada en la cual se cayó ampliación del IVA en canasta familiar

El punto que en la ley de financiamiento buscaba gravar con la tarifa general del IVA casi toda la canasta familiar exenta se cayó tras un acuerdo logrado este miércoles en la noche entre el Gobierno y el Congreso, según confirmaron varios congresistas.

“Se saca del proyecto de ley del IVA a la canasta y se crea una subcomisión de siete parlamentarios que depurará las cifras definitivas que se pueden obtener, las cuales se han calculado entre 6 y 9 billones de pesos, y el ministro de Hacienda asume la responsabilidad de que el Gobierno anuncie un recorte presupuestal para el 2019 si no se alcanzan a cubrir los 11 billones de pesos que daba el IVA”, indicó el senador Richard Aguilar.



Entre tanto, el director de la Dian, José Andrés Romero, insistió en que se vea todo de forma integral. “Mañana (hoy, miércoles) vamos a trabajar en el texto de la ponencia”, dijo.



En la primera tanda de las negociaciones, transcurridos los dos primeros días de la semana, ya casi 40 productos básicos habían sido sacados de la gravación con IVA, de los 62 que no tenían el impuesto e iban a pasar a la tarifa general (originalmente el Gobierno propuso bajarla al 18 %).

No obstante, para emparejar las cargas, la tarifa general del 19 por ciento quedará en su lugar, lo que permitirá disponer de 2,5 billones de pesos, manifestó Aguilar.



En la mesa se negocia aún que algunos bienes y servicios que no son de primera necesidad se puedan pasar de la tarifa 0 al 19 o del 5 al 19 por ciento, dijo Jhon Milton Rodríguez.



Otras fuentes de ingreso resultarían del recaudo por ajustar la tabla para cobrar el impuesto de renta de personas naturales, lo que daría 3,3 billones de pesos, mientras que los dividendos y las remesas sumarían 820 mil millones. Además, por normalización de rentas en el exterior que hasta ahora no han sido mostradas en el país, se obtendrían 2 billones de pesos.

Así transcurrió la audiencia

El acuerdo en la mesa de trabajo del Gobierno y el Congreso se produjo unas horas después de la primera audiencia pública realizada alrededor de la ley de financiamiento, en la que se escucharon en el recinto del legislativo más de 30 intervenciones, entre gremios económicos y sindicatos que tomaron la vocería en nombre de los trabajadores.



Desde las 9 de la mañana y durante más de cinco horas, cada vocero intervino, en la mayoría de los casos para pedir que le quiten los impuestos o que no le cambien el panorama tributario que hoy tienen. Esto, aunque aceptan que el Gobierno requiere recaudar 14 billones de pesos para el presupuesto del próximo año y dicen estar dispuestos a contribuir.



Unos se opusieron al impuesto a las bebidas azucaradas y pusieron en el medio los 720 mil tenderos a los que solo les queda un ingreso de 832 mil pesos al mes, según Fenalco. Mientras que otros, como Santiago Montenegro, del gremio de fondos privados de pensiones, Asofondos, culpó a la poca cantidad de contribuyentes que aportan, de las altas tasas de tributación que tienen los que sí pagan.



Por el lado de los trabajadores, varios dirigentes gremiales, tras protestar por el amplio margen de participación que le dieron al sector empresarial, salieron a defender los intereses del empleado y en general, de la clase media colombiana, que no solo se vería afectada por el IVA, sino por la transformación del impuesto de renta de las personas, cuyos ingresos ya no tendrán el 25 por ciento de la renta exenta a la hora de hacer la declaración de ingresos.



La intervención gremial que abrió la audiencia fue de Germán Ramírez, director de Alsea, quien habló en nombre de los restaurantes y franquiciados. Según dijo, la carga impositiva que les resta competitividad ha llevado al cierre en Colombia de marcas emblemáticas como Friday’s y a la reducción de puntos de venta de Subway: se han cerrado 60 en el último año y medio, según indicó.



En esa misma tónica transcurrieron las intervenciones gremiales que ponían de presente la cantidad de empleos que generan en el país para luego hacer su petición.

La Asociación Colombiana de Medios de Información, antiguamente Andiarios, se agarró de la moda de la economía naranja para recordar que los medios la han protagonizado desde el siglo XVII; mientras que Fenavi, al tiempo que mencionó los 400 mil empleos que genera, abogó por el pollo y el huevo, cuyo precio se encarecería con un IVA general, por lo que pidieron restablecer el régimen exento para este tipo de alimentos.



El cambio a régimen simple, del fracasado monotributo –creado en la reforma tributaria anterior para unificar varios impuestos y atraer a los pequeños comerciantes y empresarios al sistema de seguridad social– le suena bien a la Andi, pero no les cuadra a las regiones que reciben ingresos del ICA.



En la ponencia final, que será radicada el lunes, se conocerá cuáles de estas peticiones se incluyeron para someterlas a votación en primer debate y cuáles no.

‘IVA solo da el 40 % de lo que podría’

“Todos los que reclaman para que les quiten el IVA tienen razón, pero es necesario tomar los caminos para reducir la desigualdad”, dijo Álvaro Santos Pereira, directivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), durante la audiencia pública sobre la ley de financiamiento en el Congreso de la República.



Santos destacó los logros del país, pero precisó que uno de los retos es el sistema tributario, e hizo recomendaciones en esta materia.



En concepto del experto, los impuestos pueden ayudar y se debe voltear la torta, “pues hoy la mayor parte de los ingresos tributarios provienen de parte de las empresas, mientras que las personas naturales solo aportan el 6 por ciento del ingreso fiscal”.



Con el IVA –explicó– solo se obtiene un 40 por ciento del ingreso que puede ofrecer, mientras que existen muchas exenciones que favorecen a los estratos socioeconómicos más altos.



Además, aclaró que “el decil más alto recibe cinco veces más subsidios en IVA que el más bajo”, y agregó que el 90 por ciento de la fuerza laboral está exenta del impuesto de renta. “Eso quiere decir que solo 420.000 personas pagan ese gravamen como persona natural”. De no obtener más recursos vía ley de financiamiento, Colombia pondría en riesgo la regla fiscal, concluyó el funcionario de la Ocde.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS