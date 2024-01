‘Con el Registro Único de Ingresos no se necesitan los estratos sociales’: DNP

El Registro Universal de Ingresos (RUI), mecanismo con la que el Gobierno busca identificar a las familias que verdaderamente necesitan recibir los subsidios estatales y con el que de paso se busca elimina el actual sistema de estratos en el país, comienza a tomar forma.



El Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentó para comentarios el decreto con el que propone avanzar en la consolidación de dicho mecanismo, el cual debe comenzar a operar en el primer semestre del 2026, según Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional de dicha entidad.

¿Qué busca el RUI?

En Colombia tenemos unos retos enormes en focalización de la inversión social, hay enormes errores de inclusión o desactualización de registros como el Sisbén y la estratificación. Entonces, lo que busca ese registro es construir un sistema de focalización que permita reducir esas fallas de inclusión y aumente la eficiencia de la inversión social en el país.



¿Significa que habrá información más fiel de hogares y personas?

Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP. Foto: El Tiempo / cortesía

En el DNP construimos y lanzamos en junio pasado el Registro Social de Hogares (RSH), una fuente de información que usa más de 40 registros administrativos para identificar la situación socioeconómica de los hogares colombianos. Pero el salto es llegar al RUI, que busca ser el componente que no solo ayude a identificar la parte más vulnerable y pobre del espectro socioeconómico de los hogares colombianos, sino también ver quienes están en una mejor situación para eliminar cualquier error de inclusión de no pobres que reciben subsidios y mejorar la eficiencia de la contribución en servicios públicos domiciliarios. Para ello vamos a utilizar información del Runt, la Pila, la Dian, y así tener mejor información de la situación de los hogares.



¿Esto pone fin a los estratos como existen?

El objetivo, lo ideal, es no tener estratos, lo que pasa es que la transición es importante. El sistema de estratificación como lo conocemos ahora que ubica a los colombianos en seis grupos que dependen de las características de su vivienda es inadecuado dada la cantidad de información que tenemos hoy. El ideal de una política social es llegar al hogar y a la persona, no a un predio o una vivienda. En ese sentido, una vez el estrato social ya no sea un mecanismo de focalización, tendrán que ir desapareciendo a medida que el RUI va entrando.

¿Cómo quedará una vez pase esto?

Queremos que esto se transite de manera adecuada, que se entienda esta nueva forma de clasificación y que esté listo como metodología y sistema de focalización para el primer semestre del 2026.

TWITTER

El Sisbén, que está actualizado en su cuarta versión, hizo una clasificación por grupos y de ahí en adelante habrá que hacerlo usando una metodología para aquellos que tienen un mayor nivel de contribución en el caso de los servicios públicos, pero la idea también es utilizar la metodología para la política social y para la ubicación de los programas sociales a través de los hogares según esos grupos. El Sisbén creo que ha sido uno de los activos más importantes que ha dejado la lucha contra la pobreza en Colombia en más de 20 años, unas metodologías cada vez más robustas, actualizadas y sobre eso mantendremos las clasificaciones.



¿Cuándo se pondrá en marcha el RUI?

Eso todavía no lo tenemos tan claro desde el punto de vista técnico, porque el objetivo del 2024 es construir el piloto que nos permita ajustar bien el nivel de información y cuánto nos tomaría la transición. Queremos que esto se transite de manera adecuada, que se entienda esta nueva forma de clasificación y que esté listo como metodología y sistema de focalización para el primer semestre del 2026. Ahí se podría tener mucha más claridad sobre cuán transitorio será respecto a los estratos, cuánto más permanecerán y cuánto más durará el Sisbén. Creemos que este, como encuesta, es difícil que se vuelva a hacer. Con la cantidad de información del RSH no se necesitaría.

Como herramienta de análisis, ¿qué aportará el RUI?

La mejor forma de entender el estado socioeconómico de un hogar, el impacto que tendrá una política pública, la situación de pobreza, la lucha contra esta y los niveles de desigualdad es a través de la distribución en algún nivel de información del ingreso. Por eso creemos que el RUI, una vez sea el continuo de todos los hogares, permitirá clasificar por deciles o quintiles de capacidad de pago a la población, con lo cual se podrá ser mucho más exactos en la aplicación de la política social y que esta pueda actuar con mayor rigor y efectividad en la eliminación de la pobreza y la desigualdad.

