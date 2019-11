El estrato medio concentra la mayor oferta de vivienda en Colombia

Los compradores de vivienda con precios de 112 millones a 360 millones de pesos se quedaron sin subsidio a la tasa de interés a finales del 2018. Aunque se prendieron las alarmas por una eventual caída en las ventas, el indicador se ha mantenido en un promedio de 12.847 unidades negociadas del 2017 al tercer trimestre de este año.



En el caso específico de este periodo, frente al mismo del 2018, la comercialización sorprendió con un incremento de 5,3 por ciento, a través de la adquisición de 13.547 casas y apartamentos.

Efectivamente, los datos revelados esta semana por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) confirmaron cómo, en medio de las complicaciones, el segmento medio sigue haciendo el esfuerzo para invertir.

Al consultarles a varios empresarios de la industria edificadora el porqué de este fenómeno, coincidieron en que hay un escenario que lo motiva: “Las personas de estrato medio tienen claro que siempre han estado en un ‘sánduche’ porque no pueden acceder fácilmente a la oferta de estrato alto y no aplican para los subsidios de vivienda de interés social (VIS)”.



Ante esto, ha sido recurrente que hagan el esfuerzo, se ‘lancen al agua’ y compren, incluso, así no haya subsidio a la tasa.



La proyección de ventas al cierre del año (54.154 unidades) así lo confirma, pues significaría un aumento de 8,8 por ciento en el indicador frente al 2018, que, sin duda, debe leerse como algo positivo, si se tiene en cuenta que el 2019 ha sido de ajustes y de un primer semestre de indicadores a la baja.



Incluso, los resultados anteriores estarían en línea con el dato revelado por Fedesarrollo en la Encuesta de Opinión del Consumidor de septiembre, que registró una mejoría en la confianza de los compradores en los estratos medio y bajo frente a agosto.



Del segundo ya se ha escrito bastante, pero vale reiterar que sigue siendo la estrella del mercado y, sin duda, el consentido del Gobierno a través de sus programas sociales, lo que, obviamente, se vio reflejado en un alza de 3 por ciento en las ventas del tercer trimestre del año respecto al mismo lapso del 2018.



Ahora, lo que sigue, en el caso del estrato medio, es fortalecer las estrategias en el país para impulsar la comercialización, de la mano de los nuevos alcaldes y gobernadores, pues hay 140.611 unidades en oferta, de las cuales, precisamente, más de 60.000 son del rango medio. La VIS, por su parte, tiene 55.600, mientras que el resto se concentra en el alto, que, vale anotar, aún no despega.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

ESPECIAL PARA EL TIEMPO@GabrielFlorezG