¿Quiénes son los beneficiarios de la prima navideña?

El próximo 20 de diciembre es el plazo límite que fija la ley para el pago de la prima de servicios por parte de los empleadores, la cual corresponde a la mitad del salario que devengue el trabajador, recursos adicionales que recibirán quienes tienen hoy en día un contrato laboral en el país.



Cada uno de los ocupados recibe adicional a su salario normal el valor correspondiente a una quincena o más, según los acuerdos a que hayan llegado los empleadores y sus trabajadores. Para quienes devengan un salario mínimo mensual (877.803 pesos) esa suma adicional que recibirán en los próximos días será de unos 434.000 pesos.



La Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane señala que en el país hay más de 10 millones de trabajadores asalariados.

Otros beneficiados

A la prima de servicios también acceden las personas por cada año laborado, o en dado caso de que la vinculación sea menor a un año, aquella será proporcional al tiempo que lleve vinculado.



Cabe aclarar que, de acuerdo con la ley, quienes no tienen derecho a ese dinero son las personas contratadas temporalmente o quienes reciban un salario integral, cuya prima esté incluida dentro de este, según haya sido acordado en el contrato.



La decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Piloto, Sandra Martínez, afirma que hasta trabajando un solo día durante el semestre, el empleado tiene derecho a esta remuneración adicional, la cual es proporcional al tiempo que haya laborado.



Por ello, no hay que enredarse en el cálculo porque corresponde a un mes de salario por cada año trabajado.



De acuerdo con esto, se debe tomar el salario base –más el auxilio de transporte, en caso de que el trabajador gane menos de dos salarios mínimos mensuales– y multiplicarlo por el tiempo de servicio, es decir, 180 días (debido a que esta remuneración se paga semestralmente), y, finalmente, dividir en 360 días. El resultado de esta operación es el valor de la prima.



El pago adicional debe ser entregado dos veces al año. El primero corresponde a 15 días de salario y se debe entregar antes del 30 de junio; el segundo desembolso es de los 15 días restantes y se realiza antes de terminar el 20 de diciembre.

Consejos para hacerla rendir

Por su lado, Datacrédito Experian recomienda priorizar los posibles usos que la persona le va a dar al dinero. Si hay alguna deuda vencida, puede ser buen momento para ponerse al día y de paso mejorar el reporte ante las centrales de riesgo. En caso de comprar regalos, la prima ayudaría a mejorar el presupuesto para las compras de final de año.



Los expertos también recomiendan no excederse al comprar los detalles navideños.

Por ello, para las compras de esta época, primero se debe hacer una lista de las personas a las que se les piensa dar regalos.



Luego se debe agrupar a los integrantes de la lista en tres categorías de acuerdo con la cercanía, familiaridad o relación que se tenga.



Además, a cada categoría hay que definirle un valor económico de regalo, así el presupuesto para los obsequios será el total de la multiplicación del número de personas de cada categoría por el valor definido del obsequio.



A la hora de realizar las compras, hay que ajustarse al valor definido anteriormente y no superarlo. Si los regalos se salen del presupuesto, se debe escoger a las personas más cercanas o niños a quienes se podría priorizar.



Otra buena opción es que haga uso del efectivo, algo que le ayudará a limitar los gastos para que no se pase del presupuesto que planeó. Las decisiones deben tomarse con cabeza fría e ir más allá.



No solo hay que pensar en diciembre y todos sus gastos, sino también cerciorarse acerca de lo que viene en enero. ¿Son las obligaciones del año entrante más importantes? Partiendo de esto, se puede hacer una idea de cuáles son las necesidades, y como método para responder a ellas, un buen presupuesto es clave para arrancar el 2019.



Al final de cuentas, la prima es un buen ahorro para empezar año con plata en el bolsillo.



