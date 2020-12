El 2020, punto de inflexión hacia una nueva realidad

Caracterizar este 2020 resulta difícil porque las transformaciones son muchas en aspectos de la vida familiar, comercial, políticas públicas, empresarial e internacional.



También se podría hablar de una sexta revolución industrial donde la transformación digital, un proyecto para el futuro, pasó a ser una necesidad apremiante que se aceleró y llegó para quedarse en hogares, empresas, gobiernos y en la educación.



La movilidad mundial se redujo, llegando a caer hasta en 50 por ciento en abril, trayendo un fuerte impacto en la operación de las empresas, la distribución de productos y el abastecimiento de los bienes y servicios. En términos económicos, enfrentamos una crisis doble: la de la oferta y la de la demanda, con características y posibles soluciones diferentes.



En estas condiciones, el 2020 fue un año de recesión. La economía mundial caerá un 4,4 por ciento (se esperaba un crecimiento del 3,4 por ciento).



Los países avanzados (-5,8 por ciento) muestran signos de caída más pronunciada que las economías en desarrollo (-3,3 por ciento), y América Latina hace parte del grupo de economías con mayor impacto: se prevé una caída del -8,1 por ciento para el 2020.



En Colombia se espera que el año cierre con una tasa alrededor del -8 por ciento. A diferencia de otros países, Colombia vive, por primera vez en su historia reciente, una recesión. En esto somos novatos y quienes ya lo han vivido nos llevan gran ventaja.



El 2021 se espera sea un año de recuperación a nivel mundial, explicado en gran parte por un rebote estadístico, con una mayor operación de los distintos sectores económicos que la registrada en 2020. Para la economía mundial se estima un crecimiento de 5,2 por ciento, en tanto que para América Latina la recuperación parece ser más moderada y se prevé una tasa de 3,2 por ciento. Para Colombia estimamos una tasa alrededor del 5 por ciento.



La crisis y su recuperación no han sido homogéneas en términos sectoriales. Los más golpeados han sido los sectores con mayores restricciones de operación y, por tanto, un choque inducido de demanda debido a las restricciones de movilidad y posteriormente uno de oferta por la pérdida de viabilidad.



Sin embargo, entre lo positivo del año, según el Foro Económico Mundial, está que la globalización no se ha deteriorado, sino que se ha transformado.



Aspectos como la colaboración científica y la conectividad digital se han acelerado este año. Cambios en la forma de trabajar, producir y consumir llegaron para quedarse: los viajes de negocios y el trabajo presencial se redujeron en la medida que se encontraron eficiencias en la virtualidad.



Si bien se termina el año, y hay anuncios de la llegada de la vacuna a Colombia, no vamos aún ni por la mitad del camino. La tarea ahora es acelerar el crecimiento y generar empleo. Estaremos dedicados a ello al menos los próximos cinco años.

1. Lo positivo del año

Rompimientos en las cadenas de suministros, acceso a mercados, volatilidad en los precios internacionales, un nivel de incertidumbre muy alto y la movilización en medio de medidas de confinamiento fueron unos de los grandes retos que enfrentó el comercio mundial. En esta medida, la globalización como la conocíamos, sufrió una transformación sin precedentes.



De acuerdo con el Foro Económico Mundial en su artículo "Why the world needs better, not less, globalization", a pesar del rompimiento de las cadenas de suministro, la globalización no se ha deteriorado, sino que se ha transformado.



Aspectos como la colaboración científica y la conectividad digital se han acelerado de una manera significativa durante este año.



Cambios en la forma de trabajar, producir y consumir llegaron para quedarse: los viajes de negocios y el trabajo 100 % presencial se redujeron en la medida que se encontraron eficiencias en los encuentros virtuales.



El comercio electrónico permitió acceso a nuevas opciones, democratización de los precios y ahorros en tiempo para el consumidor y, en materia de salud nos hemos aprendido a cuidar y a ser más conscientes de la importancia de la salud humana.

Se espera que esta reconfiguración incremente los procesos de Fusiones y Adquisiciones (M&A); genere mayor cooperación en el acceso a flujos internacionales.

2. Una recuperación que tomará dos años en darse

Se espera que el 2021 sea un año de recuperación, explicado en gran parte por un rebote estadístico, con una mayor operación de los distintos sectores. Para la economía mundial se estima un crecimiento de 5,2 por ciento, en tanto que para América Latina parece ser más moderada y se prevé una tasa de 3,2 por ciento. Para Colombia estimamos estar en el rango alto, con una tasa alrededor del 5 por ciento.



Con esto, es importante anotar dos grandes temas. De un lado, nos demoraremos dos años en recuperar los niveles de 2019. Pero, más importante, tardaremos 4 o 5 años en retornar a la trayectoria de crecimiento que habíamos logrado en los últimos años. Hoy no se trata solo de crecer, sino de hacerlo en forma acelerada.



La dimensión de la crisis, sin embargo, dependerá de las acciones que tomemos desde el sector público en lo macro y sus condiciones e incentivos, y desde lo microeconómico con la decisión de salir adelante con responsabilidad y solidaridad.



Desde la política pública se requieren acciones de choque que apunten a crear condiciones que eviten la pérdida de más empresas, y la generación de nuevas inversiones. Esta es la única receta sostenible para la conservación y creación de empleo. Se requieren políticas estructurales que les den a los inversionistas la certeza de que Colombia es un destino adecuado. Y desde lo empresarial, el reto es mantener la confianza y continuar creando empresa.

3. Informalidad hace más difícil la situación laboral

La OIT habla de una pérdida de puestos de trabajo del orden de 345 millones a nivel mundial, y la pérdida de ingresos asociada es equivalente a 5,5 por ciento del PIB Mundial.



Enfrentamos una pérdida de puestos de trabajo de 1,5 millones al comparar octubre 2020 con octubre 2019 y una pérdida de ingresos de los hogares de 27,9 billones de pesos entre marzo y octubre. La situación del país es incluso más compleja teniendo en cuenta los altos índices de informalidad.



Algunos de los temas estructurales se han vuelto urgentes, y se requieren soluciones de fondo en varios frentes. Un correcto balance en materia de empleo en Colombia debe incluir el análisis de mercado laboral desde el 2015, año a partir del cual la tasa de desempleo presenta una tendencia al alza.



El impacto más fuerte sucedió en abril, mes en el cual, comparado con abril de 2019, los ocupados se redujeron en 5’371.000 personas, presentando una variación porcentual de -24,5 por ciento. Desde ese mes se ha venido presentando una importante mejoría, ya que entre julio y agosto se dio la mayor corrección.

4. Industria, afectada pero mejor que en otros países

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi en el período enero-octubre registran crecimientos negativos en la actividad manufacturera. Los últimos meses muestran avances en la dinámica del sector.



Según el Dane, entre enero y octubre de 2020 la producción disminuyó -9,7 por ciento y las ventas totales, 9,5 por ciento. El año pasado, estas tasas eran de 1,6 por ciento y 2,3 por ciento, respectivamente.



Por su parte, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta muestra una disminución de la producción de 9,9 por ciento, de las ventas totales del 8,9 por ciento, y las ventas en el mercado nacional disminuyeron 9 por ciento.



En un contexto más amplio, el desempeño de la industria colombiana es menos grave que lo observado en otras economías de la región, donde se registran caídas de 18,0 por ciento en Perú, de 13,4 por ciento en México y de 11 por ciento en Chile en lo corrido del año hasta octubre.

5. Comercio internacional, entre las oportunidades y la incertidumbre

La gran transformación en el comercio internacional se ha dado en las cadenas globales de valor. Ante las tensiones comerciales y diplomáticas entre las grandes potencias y la dificultad de aprovisionamiento de bienes intermedios y los problemas logísticos, estas cadenas se están reconfigurando, diversificando sus proveedores y buscando el fortalecimiento de las cadenas regionales. En estos fenómenos de reshoring y nearshoring, Colombia tiene una oportunidad que puede ser la más importante de los últimos 50 años.



La caída de la demanda y la disputa comercial entre Rusia y Arabia Saudita hicieron que los países exportadores de hidrocarburos, como Colombia, hayan vivido un choque adicional.



Para el año completo 2020, la Organización Mundial del Comercio proyecta que el volumen del comercio mundial de mercancías disminuirá 9,2 por ciento frente al dato del 2019.



Para el 2021 proyecta una recuperación del 7,2 por ciento en el volumen del comercio mundial, eso sí, sujeto a la evolución de la pandemia, la respuesta de los gobiernos en cuanto a confinamiento y restricciones de la actividad productiva y la producción y distribución de la vacuna. Es decir, la incertidumbre es todavía inmensa.

6. Política fiscal y grandes reformas para crecer

La necesidad de acudir a recursos públicos para mitigar los efectos de las medidas para enfrentar la pandemia trajo otro gran reto: el de financiar esas políticas públicas. Afrontar la emergencia social y económica sacó a los gobiernos de sus libretos para apoyar a los más vulnerables y darles liquidez a las empresas.



A lo anterior se suman la atención y recursos adicionales para el sector salud. Por ello fue necesario abandonar la regla fiscal, y el déficit del Gobierno central previsto en 2,2 % del PIB pasó a 8,9 % del PIB. El desafío es cumplir el compromiso de ajustar las finanzas públicas, uno de los grandes retos del 2021.



Cómo recuperar y reactivar la economía es un objetivo del Gobierno, sector empresarial, trabajadores, Congreso y academia. Para ello se necesitan acciones de choque que reactiven de inmediato la economía. De las grandes reformas que requiere el país y de la necesidad de generar las condiciones para un crecimiento sostenible depende nuestro futuro.



Por: Bruce Mac Master

Presidente de la Andi

En Twitter: @BruceMacMaster