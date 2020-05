5,4 millones de puestos de trabajo destruyó la cuarentena en abril

El confinamiento obligatorio al que fueron sometidos los colombianos desde el 25 de marzo, debido a la propagación del covid-19, disparó la tasa de desempleo en el país a niveles del 19,8 por ciento en abril, 9,5 puntos porcentuales más que en el mismo mes del 2019 (10,3 por ciento).

Esta es la tasa más alta de desempleo en la historia reciente del país debido a que la pandemia fue mucho más pronunciada en las principales ciudades de Colombia, donde ese indicador fue de 23,5 por ciento, según lo reveló ayer Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Así, la cuarentena se llevó por delante cerca de 5,4 millones de puestos de trabajo en abril. De 21,9 millones de personas trabajando en abril del 2019, se pasó a 16,5 millones en abril de este año. Los desempleados aumentaron en 1,56 millones, y las personas inactivas, gente que no trabaja pero tampoco busca empleo, aumentaron en 4,3 millones.



Comercio, industria y entretenimiento fueron los sectores que más trabajos destruyeron por la pandemia, según los datos del trimestre febrero-abril. El primero eliminó 509.000 puestos; el segundo, 481.000; mientras el tercero, 447.000, lo que indica una reducción del 21 por ciento, la mayor de los sectores de la producción.



Solo una de las 14 actividades logró aumentar en 44,9 por ciento o 76.000 empleos su fuerza laboral en dicho periodo, suministro de gas, luz, agua y aseo.



Las cifras del Dane también permiten ver que en el trimestre terminado en abril, casi la mitad de empleos perdidos corresponden a obreros y empleados del sector privado, 1,07 millones de personas, mientras que este fenómeno golpea con mayor fuerza a la población de entre 25 y 54 años, sobre todo a las mujeres.



Otro segmento muy afectado por el desempleo en medio de esta coyuntura es el de los jóvenes. Según el Dane, en el trimestre móvil febrero-abril la cifra de desempleo juvenil fue de 22,8 por ciento, desde un 18,5 por ciento en igual periodo del año pasado.

En abril también se eliminaron 789.000 empleos por cuenta propia, reveló el Dane.



La pérdida de trabajo afecta a todo el país, aunque no en igual intensidad. Por ejemplo, mientras Neiva registra la mayor cifra de desempleo con 25,8 por ciento, seguida de Ibagué (25,1 por ciento), Cartagena se mantiene en la cola, como la ciudad con menos desocupación, con una tasa de 11,7 por ciento, siendo la primera vez en las últimas 16 lecturas que registra un desempleo de dos dígitos.

En Cartagena, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, registra una tasa de 11,7 por ciento.

Alta preocupación

Aunque la cifra de desempleo de abril revelada por el Dane estuvo en línea con los pronósticos de los analistas del mercado, la preocupación de los gremios de la producción persiste ante la incertidumbre sobre el fin del confinamiento.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó de extremadamente crítica la situación, más si sigue la idea de mantener cerrado el comercio en algunas ciudades.

Por eso hizo un llamado a los alcaldes para que faciliten y agilicen la apertura de los sectores y continúen cuidando la salud de los colombianos sin descuidar la de las empresas, que ya está muy afectada.



“Si seguimos así, próximamente en Colombia habrá más afectados por hambre y desempleo, que por coronavirus”, insistió.

La Andi hizo un llamado a reforzar las condiciones de bioseguridad.

Bruce Mac Master, vocero de los industriales del país, también hizo un llamado para que, a la par con la oferta de alternativas económicas para la población y las empresas, se concentren también los esfuerzos en dar condiciones de seguridad que permitan trabajar y activar el aparato productivo del país.



“Se deben reforzar esas condiciones de bioseguridad en el transporte público, en las plazas de mercado. La gran necesidad que tiene la economía colombiana es la de poder operar con seguridad. Hay que pensar, además, en la salvación de las empresas, tienen grandes dificultades, pues son uno de los vehículos para generar empleo de forma masiva y de calidad”, insistió el presidente de la Andi.

Amplían ayuda a la prima de junio

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció el viernes una ampliación del subsidio para el pago de la prima de junio.



Esta semana, el presidente Iván Duque había dicho que el Gobierno cubrirá el 50 por ciento de esa prima para los empleados que ganen un salario mínimo y cuyas empresas hayan visto reducidos sus ingresos en al menos un 20 por ciento por la crisis.



El ministro Cabrera reveló que el rango de este beneficio se amplía para los trabajadores que ganan hasta 1 millón de pesos. El monto que entregará el Gobierno será de 220.000 pesos y estima que beneficiará a 4,2 millones de trabajadores.

