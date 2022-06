Un fuerte regaño y advertencia les hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a 27 reconocidos restaurantes de Bogotá por no informar los precios de su oferta gastronómica al público, con lo cual estarían violando las normas de protección al consumidor, específicamente en ese tema.



De las 30 visitas de inspección realizadas por la entidad, solo en tres se advirtió que se cumple con la norma (Crepes & Waffles Galerías, Wok Parque La Colina y el Restaurante Harry Sasson).



(Lea también: Las empresas más grandes, las que más ganan o pierden y las que más venden)

La lista de establecimientos visitados por al autoridad del mercado es la siguiente:



EL CIELO

CRITERIÓN

LEO

LA JUGUETERIA MACARENA

RESTAURANTE REPUBLIK

RESTAURANTE EL PATIO

RESTAURANTE T-BONE

RESTAURANTE ZUDAKA

RESTAURANTE LA SCALA

RESTAURANTE GATO NEGRO

RESTAURANTE CUMBIA HOUSE

RESTAURANTE PESQUERA JARAMILLO

BRERA CALLE 93A

RESTAURANTE HABANA

KO

EL MEDITERRANEO POR ANDREI

RESTAURANTE OSAKI

CHALET SUIZO

PRIMITIVO – RESTAURANTE MULTIPLAZA

INKANTO GASTROBAR

DON BENITEZ MULTIPLAZA

ARCHIES PARQUE LA COLINA

SEMOLINA – COLINA

RESTAURANTE 14 INKAS

RESTAURANTE LA BIFERIA - ATLANTIS

RESTAURANTE DOÑA ELVIRA

DESAYUNADERO EL CAÑÓN DEL CHICAMOCHA

CREPES & WAFFLES GALERÍAS

WOK PARQUE LA COLINA

RESTAURANTE HARRY SASSON



(Le puede interesar, además: En dos días, Ecopetrol perdió $ 18 billones en valor bursátil)

Los hallazgos

Tras las visitas realizadas por la Superindustria, la entidad encontró los siguientes incumplimientos, los cuales deben ser corregidos, pues de no acatar la orden impartida por la autoridad, los restaurantes y sus propietarios se exponen al pago de multas que van desde los 1.000 a los 2.000 millones de pesos.



Según la SIC, en 14 establecimientos no se estaría informando a los consumidores la totalidad de los productos que se comercializan, mediante ninguno de los sistemas de información pública de precios, ni de las herramientas tecnológicas implementadas de manera adicional como código QR.



En 10 establecimientos de los visitados, agrega el ente de vigilancia, no se estarían informando los precios de los productos mediante ninguno de los sistemas de indicación pública de precios (carta o lista), sino mediante el uso exclusivo de un código QR (Quick Responde Code por sus siglas en inglés), no obstante, obedecer su uso exclusivo a una medida excepcional y transitoria que hoy no se encuentra vigente.



Además en otros 10 de los restaurantes indicados, que tienen implementado el sistema de indicación de precios mediante el uso de carta, no tendrían dispuesta al menos una carta antes del ingreso al establecimiento, como lo dispone la Circular Única de la Superintendencia.



En ocho de los establecimientos no se estaría informando el precio de venta al público de manera correcta, esto es en las denominaciones del peso colombiano, como lo disponen las normas de protección al consumidor.



En otro, se evidenciaron diferencias en los precios anunciados en la carta y los informados en el Código QR.



El Tiempo