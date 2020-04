'Saldo a favor de contribuyentes que será devuelto es $ 2,3 billones'

José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), explica cómo será la devolución de los excedentes de impuesto de renta a los contribuyentes colombianos, pero advierte que no todos hacen la solicitus de esos recursos.

¿Cuánto dinero podría regresar a los contribuyentes?

Se estima que los saldos a favor susceptibles de devolución, registrados en las declaraciones de renta al 30 de mayo, ascienden 2,3 billones de pesos. No obstante, es necesario hacer claridad que no todos los contribuyentes los solicitan en devolución, ya pueden optar por la posibilidad de imputarlos a periodos siguientes.



¿A cuántas empresas y personas beneficiaría?

Los saldos a favor susceptibles de devolución corresponden a aproximadamente 140.000 empresas y a 1’310.000 personas naturales. Reitero que no todos los contribuyentes optan por solicitar sus saldos a favor.



¿Cuánto tardará el proceso para los de riesgo alto?

El decreto legislativo también contempla la posibilidad de efectuar la devolución a los demás contribuyentes, es decir, aquellos calificados con perfil de riesgo alto, en 15 días hábiles y estas devoluciones serán objeto de auditoría posterior.



Existirá un menor número de contribuyentes que definitivamente requieran una auditoría antes de la devolución.



¿Quienes la pidan quedan en desventaja para la declaración del año gravable 2019?

Las medidas no representan desventaja alguna frente a las declaraciones de impuestos del año gravable 2019, por cuanto en dicha vigencia fiscal no se presentaron circunstancias graves que afectaran el normal desarrollo económico del país.



Las personas naturales que tengan saldos a favor generados en la declaración de renta del año gravable 2018 y consideren que se les originará valor a pagar en su declaración del año gravable 2019 por haber solicitado su saldo a favor al amparo del decreto legislativo tienen la opción de no solicitarlo y arrastrarlo a la declaración.



