Los empresarios de los distintos sectores de la producción del país, reunidos en el Consejo Gremial Nacional (CGN), le hicieron llegar el lunes de esta semana una carta a los senadores ponentes del proyecto de reforma pensional, en la que no solo insisten en los efectos negativos que puede traer dicha iniciativa de aprobarse tal como está, incluso con los ajustes realizados antes de su presentación en la Comisión VII de esa célula legislativa, sino también en la que hacen una seria de comentarios, precisamente, a los artículos que mayores preocupaciones e inquietudes les generan.



Luego de hacer un minucioso análisis a algunos aspectos estructurales del proyecto pensional, como la transición demográfica y la sostenibilidad del sistema; el ahorro pensional y el efecto fiscal; la formalidad laboral, el salario mínimo y la equidad; así como al mercado de capitales y la competitividad, el CGN, en cabeza de su presidente, Germán Arce, insiste en la necesidad urgente de conocer los aspectos que ha tenido en cuenta el Gobierno para establecer la viabilidad y sostenibilidad fiscal requeridas para que los propósitos de los pilares solidario, semi-contributivo y contributivo puedan hacerse efectivos, pues en consideración de los empresarios y sus análisis las cuentas no dan para esos cumplir los objetivos trazados en el proyecto.



"Vale la pena analizar factores como el crecimiento demográfico, posibles aumentos del pasivo pensiona y medidas de sostenibilidad alineadas con los postulados de la Regla Fiscal", señalan en su carta.



Para los empresarios tres son las inquietudes que les preocupan en el pilar solidario y tienen que ver con el origen de los recursos para cubrir ese pago, cómo se garantizará la protección al adulto mayor y si ese pilar está contemplando dentro de las estimaciones del pasivo pensional.



"Esto es de gran importancia para la sostenibilidad del sistema, pues desde la lógica presupuesta el pilar solidario podría interpretarse como un subsidio que depende de la disponibilidad presupuesta de cada año y del programa de gobierno, en ese sentido se puede generar incertidumbre frente a la permanencia de este pilar en el tiempo", señala en CGN.



En cuanto al Fondo de Ahorro planteado en dicha iniciativa , reiteran los empresarios que mediante la ley se garantice que este, cuente con un gobierno institucional y un estatuto de inversiones que le permita ser administrado en condiciones de mercado, con su rentabilidad como objetivo.



Insisten, en ese sentido, en la necesidad de ahorrar la totalidad de las cotizaciones que pasen de los fondos de pensiones a Colpensiones. "Esta es la única forma de moderar la carga que se le deja a las generaciones futuras. Bajo la redacción actual esto no ocurre".

Pilar contributivo

Uno de los temas de mayor polémica ha sido el del umbral contributivo para este pilar que establece la reforma pensional en curso, el cual está en tres salarios mínimos mensuales vigentes, el cual desde distintos gremios y centros de estudio se ha planteado en la necesidad de reducirlo a entre 1 y 2 salarios.



Según el Consejo Gremial, modificar este umbral mejora la equidad y reduce el costo fiscal de la reforma en 20 porcientodel PIB en valor presente, en concordancia con lo expuesto por el Comité Autónmo de la Regla Fiscal (CARF). Desde una perspectiva de equidad vale la pena recordar que entre más alto sea el umbral, mayores serán los subsidios que reciban todas las pensiones que se liquiden por encima de dicho umbral.



Los empresarios también insisten en que con la reforma se pierde la libertad de elección por parte del 88 por ciento de trabajadores, que son aquellos con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, ya que estarán sujetos a hacer sus aportes a Colpensiones aun cuando sus preferencias sean otras.



En ese sentido, sugieren permitir que los trabajadores tengan la alternativa de hacer sus cotizaciones a entidades públicas o privadas bajo las mismas reglas de juego. Así, el umbral de cotizaciones se puede mantener a la hora de liquidar la pensión, haciendo explícitos hasta ese momento los subsidios que hoy están implícitos.

Seguro previsional y rentas vitalicias

En cuanto al seguro previsional y las rentas vitalicias, advierten que se requiere una mayor claridad sobre las condiciones, coberturas, adjudicación y tarifas. Argumentan los emprsarios que esto es indispensable para estimar las obligaciones que serían asumidas por las compañías de seguros y garantizar la sostenibilidad del seguro en el largo plazo. "Un aprendizaje doloroso de la Ley 100 es que dejar la tarifa del seguro en la Ley no permite hacer las modificaciones con la agilidad que se requiere en un entorno cambiante en términos demográficos, socioeconómicos, etc., que implica cambios constantes en la siniestralidad".



Otro de los aspectos mencionados por el CGN en la carta enviada a los senadores esta semana se relaciona con la cotización por días, pues en el texto del proyecto radicado se indica que una cuarta parte del salario mínimo será el ingreso base para calcular la cotización mínima (cotización mínima semanal) y que la cotización diaria se hará en proporción al salario mínimo diario "cuando la actividad y la regulación así lo permita".



Frente a este aspecto, señalan los empresarios, en el texto no se establece a qué regulación se hace referencia o si será reglamentado luego por el Gobierno Nacional. Así las cosas, sería inaplicable la cotización por días.



Al respecto, es relevante señalar que esta habilitación de cotización por períodos inferiores a un mes debería también contemplarse dentro del proyecto de reforma laboral, considerando que son dos reformas que deben sincronizarse bajo un único sistema de seguridad social, permitiendo aumentar los índices de formalización laboral en el país.



Agregan, además, que es necesario establecer parámetros claros que permitan realizar la cotización por el tiempo trabajado por trabajadores dependientes e independientes a tiempo parcial, por días u horas, o con ingresos menores a un salario mínimo. De tal manera que, el ingreso base de cotización, además de tener en consideración los días laborados, también tenga en cuenta los ingresos.



Para el CGN también es fundamental que se aclare que esa habilitación de cotización por períodos inferiores a un mes debería también contemplarse dentro del proyecto de reforma laboral, en la medida que estas son dos reformas que deben sincronizarse bajo un único sistema de seguridad social, permitiendo aumentar los índices de formalización laboral en el país.