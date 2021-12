En medio del encarecimiento mundial de productos y servicios ocasionado por la crisis logística mundial, cerca de un millar de productos colombianos ganarán más competitividad en el mercado de Estados Unidos, al cual comenzarán a entrar sin aranceles desde el 1.º de enero de 2022.



Lo anterior debido a que se cumplen ya 10 años de la entrada en vigor del TLC entre Colombia y esa nación, que es el principal socio comercial del país, y en virtud del acuerdo comercial vigente, pasada una década, la desgravación total se inicia para estos.



Se trata puntualmente de 997 productos, de los cuales 24 son agrícolas y 973, no agrícolas, que en el 2021 debieron pagar gravámenes por entrar a Estados Unidos a una tarifa que estaba entre el 1 por ciento y el 3,8 por ciento, dependiendo del tipo de producto.



Entre las mercancías agrícolas procesadas que refuerzan su competitividad en el mercado estadounidense aparecen la harina de maíz, la fécula de yuca, las preparaciones y conserva de hígado; el ron y el aguardiente, entre otros.



Según un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que hace parte del Departamento de Comercio de ese país, de esos casi 1.000 bienes Colombia le ha exportado a EE. UU. en lo corrido de este año, hasta octubre, 4.642,6 millones de dólares, rubro en el que se destacan las partidas correspondientes a los plásticos; vidrio y sus manufacturas; aluminio; maquinaria eléctrica; cementos; manufacturas diversas; objetos de arte, colección y antigüedades; muebles de madera; rubíes, zafiros, y esmeraldas trabajadas, entre otros.



De esos bienes, Estados Unidos ha comprado en el mundo 568.016,3 millones de dólares, pero el mercado potencial que se podrá explotar al máximo por el hecho de no tener arancel es cercano a los 666.670 millones de dólares y en los que Canadá, México, China, Japón y Corea son los principales vendedores, mientras que Colombia hace parte del top 15 de proveedores, alcanzando cifras, en condiciones normales de comercio, de hasta 8.537,6 millones de dólares.



Opción para la carne

Para María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de AmCham Colombia, en la medida en que se reduzcan las costos y limitaciones no arancelarias del comercio entre los dos países se van a aprovechar mejor las oportunidades que brinda el TLC con Estados Unidos, al tiempo que impulsará el fortalecimiento de la diversificación de la canasta exportadora, la productividad y desarrollo del aparato productivo de Colombia.



Y en medio del auge que hay por la producción local con destino a otros países, la carne bovina también comenzará a entrar sin aranceles a Estados Unidos, así como la de pollo y de gallina.



Así, desde el 2022, las exportaciones de carne, que tenían cuotas en toneladas permitidas por año, quedarán libres, por lo que se puede acceder al mercado estadounidense con este producto de forma ilimitada.



Sin embargo, AmCham Colombia explica que se deben tener en cuenta las normas fitosanitarias que se deben cumplir, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se inspecciona, vigila y controla la cadena productiva de la carne incluyendo todas las actividades que garanticen la inocuidad de esta en el país.



Según la normatividad de la entidad, el artículo 37 de la Resolución 2674 de 2013 exime de la obligatoriedad de obtener autorizaciones de comercialización a los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación.



Y los que necesitan autorización, es decir que cuentan con un proceso de transformación, tras la obtención de la autorización previa, se debe seguir cumpliendo con la regulación interpuesta por el Invima, con una aprobación al día en el desarrollo sistemático de actividades de verificación de estándares de calidad e inocuidad, así como el monitoreo de efectos en salud, y el desarrollo de acciones de intervención en las cadenas de producción.



Según el análisis de AmCham Colombia, antes de la firma del TLC con EE. UU., el programa ATPDEA permitía el acceso a 5.500 partidas arancelarias, pero 10 años después del acuerdo comercial, hay acceso a 10.500 partidas y en 2022 esa cifra subirá a 11.497 productos colombianos libres para entrar al mercado estadounidense.



Para el caso de los lácteos, en polémica por estos días entre Fedegán y Asoleche, en general la desgravación se extiende hasta los 15 años por cuota de toneladas. En ese sentido, la leche en polvo, en el año 10, podrá ingresar 12.969 toneladas; yogur, 259 toneladas; queso, 5.447 toneladas y lácteos procesados como preparaciones para alimentación lactante o neonatos de corta edad tienen cuota en el décimo año de 2.594 toneladas. En cinco años estos quedarán libres de arancel.

Impulso a suministros

En los 973 bienes no agrícolas que entrarán sin arancel al mercado estadounidense desde enero se destacan productos como los tipos de cemento blanco, sin pulverizar, coloreado artificialmente; el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, óxidos de hierro, hemióxido de nitrógeno, hidróxido de aluminio; algodón, vendas, gasas impregnadas de yeso, desechos farmacéuticos y demás insumos para la industria farmacéutica.



También será una opción clave para el caucho; papel y sus manufacturas; calzado de diferentes tipos; vidrio; hierro o acero; máquinas y aparatos despulpadores para tratamiento de productos como arroz, café, frutas u hortalizas; válvulas, equipos electrónicos, motocicletas, bicicletas; sillines para la industria cosmética; obras de arte y menajes, entre otros.



Pero con base en las cifras y los productos que van a quedar sin arancel para los exportadores colombianos que venden a Estados Unidos, AmCham Colombia recalca que el gran potencial está centrado en el sector no minero-energético, cuyas ventas externas desde la prepandemia han venido ganando terreno en la canasta exportadora del país.



“El reto es continuar vendiendo todos esos productos que hoy están gravados con algún porcentaje y aprovechar las oportunidades de esos bienes intermedios que Estados Unidos está demandando para ser parte de la cadena productiva y de suministro

de ese país que se traducen en ventas nacionales estadounidenses o se reexportan a terceros países”, puntualizó la directora de AmCham Colombia.



Entre los productos no minero-energéticos que se han vendido en lo corrido de este año, y que quedarán libres de arancel en el 2022, aparecen las esmeraldas trabajadas, los vidrios de seguridad, los barriles con capacidad inferior a 300 litros y el cemento.



