Como todos los años durante la temporada de Semana Santa con la mayor demanda de pescados, como mojarra, bagres, cachama, filete de salmón, pargo o trucha, los precios aumentan. Sin embargo, este año los que se acerquen a las plazas de mercado pagarán aún más de lo habitual.



(Lea también: Semana Santa: pasajeros que se movilizarán por vía terrestre y aérea)

La inflación no está dando tregua en los alimentos, que ya se han trepado un 25,47 por ciento en el último año a marzo, y los pescados no ha sido la excepción. Según un sondeo realizado por EL TIEMPO en varias de las principales plazas de mercado a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), los precios de algunos pescados han aumentado más de 40 por ciento en estas fechas.



(Le puede interesar, además: Cuando la inflación del país era 4 veces la actual)



El sondeo fue realizado comparando los precios semanales del 2 al 8 de abril (los últimos disponibles) con los del 20 al 26 de marzo del 2021, también fechas previas a la Semana Santa del año pasado. En este ejercicio se pudo comprar que, por ejemplo, un pargo rojo entero congelado en Galería Alameda de Cali se encuentra a 31.300 pesos por kilogramo en promedio, 49 por ciento más que en las festividades del año pasado, cuando costaba 21.000 pesos. Un filete de pescado basa está en la plaza de Paloquemao en Bogotá a 16.000 pesos en promedio, es decir, 48,8 por ciento más que el año pasado, y un filete de salmón congelado en Corabastos, también en Bogotá, a 48.750 en promedio, un 45,5 por ciento más.



“El pescado importado ha aumentado más debido al dólar y la crisis global de los contenedores. Los parqueaderos que se pagan en el puerto de Buenaventura están ahora más costosos”, señaló Luis Fernando Ríos, vocero de Corabastos, la plaza de mercado más grande del país.



Otros como la mojarra, el bagre o la cachama aparecen más caros que el año pasado, pero el incremento no es tan elevado. Por ejemplo, una mojarra lora entera fresca está en Barranquilla a 9.000 pesos en promedio, 11,6 por ciento más que en 2021; el bagre rayado entero fresco, a 17.600 pesos en promedio en plaza La 21 de Ibagué, un 4,8 por ciento más; y la cachama de cultivo fresca está en 9.430, un 4,2 por ciento más, en Centroabastos de Bucaramanga.



En el terreno local, desde la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) indican que la inflación está impactando en general los costos de producción para la pesca, pues el combustible que requieren los motores de las embarcaciones está más costoso. En cuanto a la acuicultura (cultivos), ha afectado al eslabón de la producción de alimento balanceado, toda vez que buena parte de las materias primas del proceso de preparación son importadas.



“Este incremento puede influenciar al consumidor a reducir la frecuencia en la ingesta del producto proveniente de la pesca y la acuicultura; sin embargo, conocedores de la importancia de la Semana Mayor y la tradición religiosa que profesan los colombianos harán que el consumidor se incline por esta proteína de alta calidad, nutritivo, saludable y bajos en calorías”, dicen en la Aunap.



Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia, también afirma que hay preocupación por estos precios del pescado. Dice que en su departamento este año se ha presentado un incremento del 30 por ciento en el precio y que por esta época se presenta un aumento en el consumo de tilapia y basa provenientes de China y Vietnam, y estos también aumentaron su valor hasta en un 20 por ciento, debido a la escalada inflacionaria que viene impactando el sector acuícola y pesquero y que por estos días se agudizó debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.



“Sabemos que la materia prima para alimentar a esos peces en los estanques y a los espejos de agua es importada, solo un pequeño porcentaje es la melaza y esta se tiene en Antioquia; de resto, todo viene del exterior. El bulto de 40 kilos de alimento balanceado para peces en la etapa de ceba o engorde valía 79.000 pesos y en este momento tiene un costo de 103.000 pesos, un incremento del 30 por ciento. Es decir, los efectos de la actual coyuntura afectan la seguridad alimentaria del país y del mundo en general”, dijo.

Aumento de consumo

El consumo per cápita de pescado en el país creció en 0,8 kilogramos, al pasar de 8,80 kg en el 2020 a 9,60 kg en el 2021. Lo anterior se debe principalmente al crecimiento de las importaciones, que pasaron de 87.000 a 114.900 toneladas, y al crecimiento del sector pesquero y de la acuicultura.



En concreto, por estas fechas, según la Aunap, el consumo de productos pesqueros aumenta aproximadamente entre un 20 y un 50 por ciento. Y este año, a pesar de los altos precios, el Gobierno apuesta por incrementar el consumo. “Queremos que consuman cada vez más lo colombiano y en esta Semana Santa esperamos que incrementen las cifras”, dijo el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro.



Cesar Pinzón, director de la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua), explica que para los pequeños productores esta temporada representa alrededor del 80 por ciento de su producción total. Sin embargo, esta cifra va variando.



“Para los medianos productores representa un 40 por ciento de su producción total y para los grandes, entre un 20 y un 30 por ciento. Hay un comercio después de Semana Santa”, explicó Pinzón, quien dijo que hoy en día se come menos que hace años por estas fechas.



Respecto a las ventas de productos pesqueros, de acuerdo con cifras históricas de Corabastos, estas oscilan en estas fechas entre las 200 y 400 toneladas por día durante la Semana Mayor.



En el caso de Grupo Éxito, Nicolás Sierra, gerente corporativo del Negocio Frescos, explica que durante este periodo las ventas de pescados aumentan cerca del 45 por ciento, en especial la tilapia, la trucha, el salmón, la cachama y el bagre de río. Además, dice que están apostando por lo local.



“El 81,3 por ciento de pescados y mariscos que vendemos en nuestros almacenes se adquiere de manera directa a través de proveedores y pescadores nacionales. Luego de la pandemia, la categoría ha presentado un comportamiento creciente y esperamos que durante la temporada de Semana Santa, en trabajo conjunto con más de 50 proveedores nacionales, logremos vender alrededor de 1,2 millones de toneladas en productos”, dijo.

Producción pesquera llega a 300.163 toneladas

Según cifras del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), una de las regiones con mayor producción pesquera (artesanal e industrial) es el Caribe, el cual reporta un total de 36.727 toneladas de producto pesquero desembarcado en 2021, especialmente de camarones y langostinos.



Le sigue el Pacífico, con alrededor de 28.967 toneladas para el 2021, de igual manera con camarones, langostinos y, adicionalmente, róbalo. Respecto al comportamiento en aguas dulces, la cuenca con mayor productividad es la del Magdalena, que reporta 18.947 toneladas en el 2021, especialmente bocachico, nicuro, dorada, dentón y blanquillo.



“En 2021 la producción total de recursos pesqueros fue de 300.163 toneladas aproximadamente, representando un crecimiento promedio de 7 por ciento en acuicultura y 12 por ciento en pesca, con respecto al 2020; y las exportaciones ascendieron a 60.532 toneladas, tocando cerca de 50 destinos”, dijo el director de la Aunap, Nicolás del Castillo Piedrahíta.



El Tiempo