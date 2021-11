Hemos ajustado los aranceles: María Ximena Lombana, ministra de Comercio

Desde Israel, donde se encuentra acompañando al Presidente Iván Duque, en una gira por varios países, María Ximena Lombana, ministra de Comercio Industria y Turismo, le respondió a EL TIEMPO, un breve cuestionarios sobre el plan que tiene el Gobierno para enfrentar la actual crisis de contenedores y el incremento en el costo de los fletes, que tiene encendidas las alarmas entre los productores, empresarios y comerciantes del país.



¿Cómo ven el tema de la escasez de contenedores y el alza de fletes para atender las importaciones?

Venimos monitoreando la situación, que es una problemática mundial, lo que se tradujo en desequilibrios importantes en la cadena de suministros en muchos frentes. Esta situación se ha visto exacerbada con la celebración de festividades como el Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos y la de fin de año en todo el mundo, lo que les pone presión a las cadenas de suministro, algo que no se resolverá de manera inmediata, según los expertos y se espera que continúe hasta mediados del 2022.

María Ximena Lombana, ministra de Comercio Foto: Cortesía

¿Qué tanto este problema está afectando los precios de las materias primas y los productos terminados para el país?

Los costos marítimos se han incrementado por esta difícil coyuntura. El índice del Báltico Seco muestra un incremento de los fletes del 250 por ciento para lo corrido de este año, mientras que el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), que incluye las 15 principales rutas marítimas del mundo, acumula un incremento del 65 por ciento. Esto ha incidido en el precio de las materias primas, las cuales han subido alrededor del 33 por ciento en este año, impactando productos como los ‘chips’, que han impactado todas las industrias, no solo las tecnológicas (TI), también el sector automotriz y Colombia no ha escapado a esta situación, pues depende de las importaciones para suplir la demanda de varios productos de consumo interno.



¿Cuál es la estrategia del Gobierno para atender la actual coyuntura de las cadenas de suministro?

El Comité Triple A recomendó una reducción a varias partidas arancelarias para disminuir el impacto al sector productivo en materia primas que no se producen en el país. De hecho, ya se tomaron las primeras decisiones y 3.822 productos pasarán a tener arancel 0, es decir, 166 subpartidas más frente a 3.656 que hoy ya están contempladas en el Decreto 272 de 2018.



La semana pasada se instaló un comité de comercio exterior con participación del Ministerio, los operadores portuarios y las navieras, para hacer un monitoreo y una revisión de estas políticas y mirar qué medidas se pueden adoptar de manera conjunta.



La idea es identificar los contenedores que están disponibles en toda la cadena de suministros para que todos los sectores puedan contar con esa información y puedan hacer uso de la misma.



El Tiempo

