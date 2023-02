Como un duro golpe al costo de vida de los colombianos y a la democracia del país, calificaron los gremios de la producción las marchas convocadas para hoy martes por el Gobierno Nacional para apoyar las reformas pensional, laboral y la salud, de las cuales, advirtieron, aún no se conocen los textos.



(Lea también: Aumentan sectores en amarilloen el semáforo de la economía colombiana)

“Hay varios temas que nos deben preocupar: el impacto de los bloqueos en la inflación, la manera como le pedimos a la ciudadanía que apoye unas reformas cuyos enunciados no se conocen y la libertad que debe tener el Legislativo para debatir, objetar o aprobar esas propuestas”, señaló Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN).



Agregó que son dos días con impactos fuertes, por lo que se espera que no haya consecuencias, actos de violencia o uso de vías de hecho, “pero lo exótico es que estemos pidiendo apoyo a unas reformas que no se conocen”, insistió.



(Le puede interesar, además: Rezago en nueva generación de energía sube las alertas sobre un racionamiento)



Las marchas convocadas para el 14 y 15 de febrero, se suman a los permanentes bloqueos que se vienen registrando en distintas regiones del territorio nacional.



En lo corrido del 2023 se han presentado cerca de 121 en 20 departamentos del país, los cuales han generado una parálisis en la movilidad de cerca de 2.121 horas, afectando la productividad y la competitividad del país, generando pérdidas millonarias a la economía e impactos inflacionarios que termina asumiendo la ciudadanía.



Arce sostuvo que esas acciones, sin duda, terminan afectando la movilidad tanto de personas como de bienes y servicios, alteran la cadena de abastecimiento, generando millonarias pérdidas de perecederos que no llegan a sus destinos, lo cual tiene un enorme impacto en la inflación.



“Este es un año en el que estamos observado unas presiones inflacionarias muy importantes y todas estas restricciones tienen el riesgo de empeorar los costos de inflación que al final del día es el impuesto más regresivo que se le puede aplicar a los ciudadanos”, dijo el presidente del CGN.



Algo en lo que coinciden los comerciantes del país. Jaime Alberto Cabal, su vocero, dijo que si bien desde Fenalco se respeta la protesta social pacífica, como un derecho constitucional que asiste a todos los colombianos, no es coherente hacerlas entre semana afectando a todos los trabajadores y a la economía en general, en momentos en que se comienza a percibir una tendencia de desaceleración.



(Le recomendamos: Paloma Valencia denuncia 'presión a funcionarios' para asistir a marchas)



“En momentos de tanta incertidumbre, de una altísima tasa de inflación, volatilidad del dólar, bloqueos de carreteras y descenso de las ventas, el empleo y la economía, consideramos que no es aún el momento de realizar estas jornadas ni de protesta, ni de apoyo al Gobierno”, insistió Cabal.



Por eso, los gremios del país le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro, “que tiene la obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar el acceso de la ciudadanía al contenido de dichos proyectos de ley, para que la ciudadanía, bajo sus propios juicios y opiniones, decida respaldarlas o no”.



El Consejo Gremial dijo que la ciudadanía y las instituciones democráticas tienen el derecho a conocer con suficiente tiempo los textos propuestos por el Ejecutivo para poder evaluar los impactos sociales y económicos de esas iniciativas.



Asimismo, son deberes de los ciudadanos respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, como lo es el Congreso de la República, para mantener la independencia y la integridad institucional.



(Además: Manifestaciones en Bogotá: siga aquí el minuto a minuto de la jornada de mañana)



De acuerdo con el Consejo Gremial, las reformas que afectarán a millones de colombianos se deben analizar en los espacios constitucionalmente definidos que permitan el sano debate con argumentos y cifras.



“Trasladar el debate a las calles, promoviendo la injerencia horizontal entre las ramas del poder público, pone en riesgo la institucionalidad, especialmente el ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso de La República. Adicionalmente, genera riesgos de enfrentamientos e incluso de violencia y vandalismo entre la ciudadanía”, agregó.

Es por ello que el Consejo Gremial Nacional invitó al Gobierno “a utilizar los canales institucionales para que, en el marco de la Constitución y la Ley, se garantice un debate democrático, informado y participativo en el Congreso de la República, respetando la separación de poderes y los pilares del sistema democrático”.

Más noticias en eltiempo.com