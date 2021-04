Alternativas de congresistas a reforma no mencionan ampliar ayudas

La discusión del proyecto de 'Ley de Solidaridad Sostenible' en el Congreso de la República aún no comienza, pero la primera lectura del mismo por parte de los distintos partidos políticos, cuyos legisladores tendrán la misión de aprobar o no la iniciativa, ya deja ver que esta tendrá varios ajustes a lo largo de su discusión.



Varios congresistas muestran su rechazo a algunos puntos del proyecto, presentan alternativas que apuntan a recaudar menos recursos, pero no plantean nada sobre la ampliación del número de familias pobres y vulnerables que reciben Ingreso Solidario y el incremento de la devolución del IVA, objetivos centrales del proyecto.



Por ejemplo, el Centro Democrático, al que pertenece el presidente Iván Duque, está de acuerdo en que más personas declaren renta, pero se opone a que aquellas que ganen menos de 50 millones de pesos al año lo hagan. "Para los primeros segmentos, la tarifa debe ser simbólica. Revisaremos la gradualidad desde el 2023 en adelante”, sostiene e partido.



También está en contra de gravar las pensiones de menos de 14 millones de pesos al mes, la eliminación de la categoría de exentos del IVA, y el IVA a los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6.

Venta de activos

Los miembros del partido Cambio Radical han señalado desde un comienzo, que no acompañarán al Gobierno con esta iniciativa, "por considerarla totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y del empleo".



Germán Córdoba, director de ese partido, dice que la enajenación de activos (del Estado) la venta de bienes incautados a la mafia y la reducción del contrabando, la evasión y la elusión de impuestos son la mejor salida para conseguir los recursos que se necesitan para enfrentar la actual coyuntura de crisis que vive el país.



Y mientras por un lado el Partido de la ‘U’ se opone al IVA a la gasolina, a los insumos del sector agropecuario a través de la eliminación de la categoría de exentos, y a los servicios públicos de estratos altos, por otro le suena más una salida como la que proponen los empresarios del país.



A través de la Andi, plantearon mayores impuestos a las personas más adineradas, con lo que el Gobierno podría conseguir 13 billones de pesos, por debajo de los 23 billones que se espera recaudar en la propuesta radicada.



Dilian Francisca Toro, directora de esa colectividad, dice que también se pueden aprovechar las utilidades del Banco de la República para que puedan ser añadidas al Presupuesto General de la Nación. Cabe anotar que eso se hace todos los años.



En medio de esta discusión el Consejo Gremial señaló esta semana que presentarán alternativas al Congreso de la República y el Gobierno Nacional en los aspectos sobre los cuáles se tienen observaciones, así como en los alcances del proyecto de ley.

