800.000 sacos sin exportar; un millón de barriles sin sacar

Los caficultores colombianos siempre han deseado tener buenos precios combinados con una tasa de cambio al alza. Sin embargo, ahora que la libra de café en la Bolsa de Nueva York está en máximos históricos y que el dólar se cotiza por encima de los 3.600 pesos, no lo pueden aprovechar.



La culpa de esta paradoja la tienen los bloqueos que se han presentado en las vías del país en los 36 días de movilizaciones y que han impedido que se pueda sacar el grano. Según la Federación Nacional de Cafeteros, en mayo se dejó de exportar el equivalente a 1.640 tractomulas o algo más de 800.000 sacos de 60 kg. Esto supone que los cafeteros dejaron de recibir unos 210 millones de dólares.



Lo poco que ha podido salir lo ha hecho por la Costa Atlántica. Al contrario, por Buenaventura, puerto que mueve el 70 por ciento del café exportado, solo llegó un camión durante mayo. A pesar de que se han abierto algunas vías, los transportadores han decidido hasta la fecha no tomar los riesgos existentes.



“La cosecha principal se encuentra en Huila, Cauca y Nariño. Todo ese café no ha podido salir y lo que ha salido es algo de lo que estaba ya en la zona centro y norte”, dijo el presidente de Asoexport, Gustavo Gómez. Esta situación retrasará las entregas que se tenían de las cargas de café y podría llevar a que otros países ganaran terreno sobre el producto local.



“Los consumidores siguen tomando café y los tostadores tienen que mirar cómo van a suplir esa demanda. Primero porque no hay inventarios de café colombiano en el exterior y, segundo, porque no pueden dejar su estantería vacía. Ahí otros de Centroamérica o Suramérica podrían ser un reemplazo, pero no de la misma calidad”, explicó Gómez.

Impacto en el crudo

Por el lado del petróleo, aunque el que se produce en el país viaja en su mayoría por una red de oleoductos a cargo de la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, los bloqueos en zonas de producción tienen un impacto representativo porque las empresas ven restringido el acceso a los insumos requeridos para la producción, especialmente en los Llanos, donde es preciso diluir el crudo pesado con aditivos para poder movilizarlo.



Según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, luego de iniciado el paro y los bloqueos, entre el 3 y el 30 de mayo el país acumuló una producción diferida o que no se pudo hacer de 1’019.596 barriles de crudo, volumen que no puede aprovechar la subida de precios que viene registrando el mercado mundial, que esta semana superó la barrera psicológica de los 70 dólares tras la reunión de los países exportadores y sus aliados.



En plata blanca, la imposibilidad de que el país pueda vender estos recursos genera que se pierda la posibilidad de generar 261.037 millones de pesos, lo que indica que el país no solo está perdiendo venta e ingresos a través de Ecopetrol, sino que las regalías causadas y los impuestos de renta que genera la comercialización por parte de toda la industria petrolera, también se reducen.



En gas, de acuerdo con el funcionario, en los días del paro y los bloqueos se han dejado de producir 2.712 millones de pies cúbicos de gas y el país ha dejado de percibir 37.000 millones de pesos.



Además, durante el mismo periodo, Colombia dejó de exportar 1’104.636 toneladas de carbón, al tiempo que dejó de producir 571.085 toneladas del mineral, freno que implicó que el país dejó de percibir 298.295 millones de pesos por la actividad carbonífera.



