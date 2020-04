Lo que sucedió en la reunión entre Hacienda y presidentes de bancos

En medio de la inédita situación que le ha planteado al país el coronavirus, los bancos están en la mira, pues los empresarios se quejan de que los préstamos anunciados no son suficientes para todos los sectores ni en las condiciones adecuadas para arrancar la producción.



En ese contexto, se desarrolló una reunión virtual entre los 26 presidentes de los bancos colombianos, gremios del sector y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para analizar lo que están poniendo sobre el tapete los empresarios. ¿Qué pasó allí?

Entre los puntos clave de la cita virtual estaban las garantías que el presidente Iván Duque ha señalado que se les otorgarán a los créditos para los renglones más necesitados.



Varios de los pronunciamientos de gremios, como el que hizo la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), apuntaron a señalar que durante la crisis el Gobierno ha tomado buenas decisiones frente a la emergencia por el coronavirus, pero eso no les quita la preocupación por el acceso al crédito.



De hecho, Fenalco divulgó recientemente una encuesta, según la cual, los empresarios aseguran que hay trabas y demoras en los bancos para desembolsar los préstamos.



El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, dijo que el hecho de que 75 % de los comerciantes tenga algún conocimiento de las alternativas de fondeo en la emergencia, sugiere que el problema no es la falta de información y mencionó que el 55 % de los comerciantes contactó a bancos para tratar de utilizar dichas líneas y 44 % no lo hizo.



De los que dijeron estar haciendo averiguaciones, 39 % manifestó que está tratando de reunir la documentación que les pidieron, y 42 % informó que las exigencias son demasiadas, por lo que se constituyen en un “obstáculo insalvable”.



En particular las pequeñas empresas, según anotó Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de mipymes, son los que más dificultades tienen para acceder a las líneas de crédito. “En estos momentos de crisis, cuando se necesita agilidad, quienes están logrando presentar la documentación exigida, obtienen demoras de aprobación por parte de los comités de crédito y cuando no, los niegan”.

La dirigente señala que son 1,6 millones de mipymes en el país y pidió que el Gobierno diga cuántas se han beneficiado y accedido a créditos y recalca que el Gobierno debe diseñar un plan de retención de empleos mediante subsidios hacia las mipymes.



Por su parte, Miguel Garzón, gerente de Intelsoft una microempresa de Pereira dijo que “los créditos de Bancoldex se ponen con un buen propósito, pero la tasa de intermediación los hace caros”.



Indicó que “hay pocos asesores para las mipymes en Risaralda y los procesos de estudio de crédito son demorados”. También advierte que “la prioridad de la banca es poner crédito tradicional” y no los del Gobierno.



“Tuve que acceder a un préstamo de libre inversión o de consumo con mi banco que además de ser muy lento y complejo, es más caro”, dijo.



Por su parte, Hernando Porras, presidente de la microempresa Asoriesgo, señaló que hay un cuello de botella pues una persona con un pequeño negocio puede ser llamado microempresario, comerciante por tener un pequeño establecimiento o emprendedor y en esos casos su tratamiento puede ser diferente y advirtió que algunos se están yendo a sistemas fintech que prestan hasta un millón de pesos pero que resulta costoso por pagos adicionales como la tasa de interés, de la plataforma o los seguros y considera que el Gobierno debería dar subsidios o condonar parte de los créditos o incluso del pago de los parafiscales.



José López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, dijo que solo hasta hace poco se conoció el programa de garantías, que faltaba para avanzar en esta materia.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Con información de Portafolio