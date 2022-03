El incidente del vuelo LA4292 que cubría la ruta Medellín-Cartagena, ocurrido este martes en el aeropuerto deJosé María Córdova de Medellín, no terminó en tragedia gracias a la pericia del piloto de la aeronave, quien siguió al pie de la letra los protocolos establecidos para este tipo de emergencias aéreas, según lo considera no solo la aerolínea sino también Jair orlando Fajardo, director de las Aerocivil.



"La tripulación de mando y de cabina siguieron todos los procedimientos mandatorios para atender este tipo de incidentes, cumpliendo los protocolos establecidos para estas situaciones y logrando así completar un aterrizaje de emergencia de manera segura", precisó la aerolínea a través de un comunicado, en el que confirmó que "los 147 pasajeros y 6 tripulantes de mando y cabina que se encontraban a bordo se encuentran en perfecto estado de salud y Latam les está dando la asistencia que requieren".



Según se conoció, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) no solo está trabajando en el establecimiento de las causas que llevaron a este incidente sino que de inmediato estableció un puesto de mando unificado (PMU) para coordinar todo lo relacionado con las investigaciones de este caso y pensando en la seguridad de los usuarios.



Como ha trascendido hasta ahora la emergencia se originó luego de que un neumático del tren de nariz de la aeronave se desprendió en el momento de despegue, lo que ocasionó que el avión quedara atravesado en la pista del aeropuerto de Rionegro.



Ninguno de los elementos que se desprendieron del avión quedó por fuera de ese perímetro de la pista del aeropuerto, ya fueron recogidos por personal de la terminal y se encuentran en este momento en custodia por parte de las autoridades que inician la investigación de los hechos.



Las autoridades colombianas estarán al frente de esta investigación, pero de esta también harán parte las de Chile, país de origen de la aeronave de matrícula CC-BAS, así como el fabricante del avión (Airbus), los cuales deben seguir los protocolos establecidos en el Reglamento Aeronáutico Colombiano y los protocolos internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Uno de esos protocolos establece una serie de estándares para poder mover las aeronaves que presentan algún tipo de incidente porque esta hace parte fundamental de la investigación señaló un experto consultado, quien dijo que cualquier daño que se pueda presentar en ese proceso de remoción puede alterar las evidencias y elementos que llevaron a la emergencia.



"Cualquier variación en la estructura de la aeronave al moverla, puede alterar la investigación y esto es perjudicial en la medida que dichas investigaciones sirven, además, para mejorar la seguridad aérea hacia adelante, de ahí que se debe mantener la cadena de custodia con rigidez y quizás esa fue la demora en la remoción del aviuón de la pista del aeropuerto", precisó la fuente.



Para ello, explico, se deben utilizar una máquina especiales que no hay en todos los aeropuertos de Latinoamérica, salvo en Sao Paulo (Brasil). Ese proceso en Colombia se hizo con unas grúas especiales y empleando un camión con cama baja donde se puso el tren de nariz de la aeronave para así habilitar la pista del aeropuerto.



Por la forma en que quedó el avión también hubo necesidad de acudir a unos procedimientos especiales para evacuar a los pasajeros, algunos de los cuales (4) presentaban estado de nervios alterados y fueron atendidos por las unidades de emergencia del aeropuerto que activaron sus protocolos de emergencia para estas situaciones.



Latam informó que su personal está atendiendo todos los requerimientos para aportar a la investigación que la Aerocivil abre a raíz de este tipo incidentes. Adicionalmente también inició una investigación interna con los equipos de mantenimiento, operaciones y seguridad.



Sobre el tiempo que tardará en establecerse las causas y posibles responsables de este incidente, si los hay, no se sabe con certeza, pues todo depende de los avances y la coordinación que haya entre los distintos actores que intervienen en este proceso, aunque se espera que no sea tan prolongado en la medida que el avión no sufrió daños dramáticos ni la emergencia fue de proporciones trágicas, señaló otra fuente consultada.



El Tiempo