Esto es lo que regalarán los colombianos en el Día de Amor y Amistad

Para el comercio, la celebración del Día del Amor y la Amistad será el próximo 21 de septiembre y, para esa época, es habitual que el gremio de comerciantes Fenalco, realice una encuesta entre los colombianos, para saber qué están dispuestos a regalar en esta fecha.



Los resultados de este año fueron presentados este miércoles, en el Congreso que está realizando Fenalco en Neiva, y los resultados tienen varias curiosidades.

1. Vuelven los chocolates. Si se pensaba que los chocolates estaban 'out', el sondeo da cuenta que no. Un 24 % de las personas regalará dulces y chocolates, con lo cual, este detalle se ubicó en primer lugar.



Hay que destacar que el año pasado y durante varios periodos, los ciudadanos elegían regalar ropa y calzado.



2. La invitación. El romanticismo parece estar de vuelta, pues la segunda opción que marcaron los colombianos es la invitación a cenar, con un 19 % entre el abanico de posibilidades para regalar en la festividad.



3. Una joya no sobra. En el tercer lugar se ubica la bisutería y la joyería, que registra 18 % en la torta que elaboró Fenalco.



4. Cosméticos. El cuarto lugar, con un 11 % de colombianos, lo tienen los cosméticos, regalos que ya no son solo para las mujeres. Los hombres también están demandando este tipo de productos.



5. Flores y peluches. El quinto lugar, entre los regalos más elegidos, también tiene un toque de tradicionalismo. Se trata de las flores y peluches, que participan con el 8 % y el 6 %, respectivamente.

Cuántos celebrarán

De acuerdo con la investigación de Fenalco, el 83 % de los colombianos celebrará el día, cifra que se incrementa en un 3 % frente al 2018, cuando fue de 80 %. Otro dato curioso es que el 78 % juega al “amigo secreto”, mayoritariamente con compañeros de trabajo.



El 53 % de las personas gastará hasta $ 50 mil en el regalo; 35 % entre $ 50 y $ 100 mil y un 12 %, más de $100 mil. 67 % de los encuestados manifestó que destinará el mismo presupuesto que el año pasado para comprar los obsequios; 17 % aseguró que gastará más y 16 % menos.

A quién le regalarán

La encuesta también revela que la mayoría de regalos son para la pareja (44%); amigo secreto (36%); amigos en general (13%); padres (13%) y otros familiares (11%).



Por su parte, el principal medio de pago que utilizarán los colombianos sigue siendo el efectivo (54%), sin embargo el uso de la tarjeta de crédito va en ascenso y registra un 25%, débito se mantiene en 21%.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS