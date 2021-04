Esta es la primera lectura de empresarios y analistas de la reforma

Voces a favor y en contra se dejaron escuchar, por parte de los empresarios, analistas, representantes de los partidos políticos y expertos, luego de conocerse el texto definitivo de la reforma fiscal que radicó ayer ante el Congreso de la República el Gobierno y cuya discusión comienza en los próximos días.



Estas son algunas de las opiniones expresadas por los distintos sectores, tras la primera lectura de dicho proyecto con el que el Gobierno busca cuadrar las cuentas fiscales y enfrentar la crisis social que impulsó la llegada de la pandemia del coronavirus al país:



1. Efraín Cepeda, Senador: “Entre los puntos que revisaremos detenidamente y sobre el que presentaremos proposición ya que no estamos de acuerdo es que colombianos con ingresos mensuales a partir de 2’420.000 pesos, y de 1’694.000 pesos después del 2023, paguen renta”.



2. Jhon Jairo Díaz, vocero de la CGT: "Lo que pretende el gobierno de Iván Duque con la reforma tributaria es hacer más precaria la situación de los pensionados y de la clase trabajadora de este país, busca llevar al pueblo colombiano a la miseria absoluta”.



3. Iván Duque, Presidente: “La reforma tiene una ventaja, sus efectos sociales serán inmediatos. Sus efectos fiscales empezarán desde el 2022 y sus ingresos sostenibles se sentirán a partir del 2023. Es claro que no estamos haciendo reformas para el gobierno Duque”.



4. Jorge E. Bedoya, presidente de la SAC: “Es indolente con cientos de miles de productores de alimentos que han cumplido garantizando la seguridad alimentaria y vulnera no solo la nutrición, sino la buena alimentación de millones de familias que verán encarecido el costo de la producción de alimentos”.



5. Álvaro Uribe, expresidente: “Senadores y representantes del Centro Democrático se reunirán mañana (hoy) a las 7 de la mañana, de manera virtual, con el equipo técnico del Gobierno Nacional para examinar proyecto de Reforma Tributaria, Social y de Ahorro”.



6. Richard Aguilar, senador: “No es cierto lo de los productos que pasan del régimen exento al excluido de IVA. En la canasta familiar quedaron incluidos los bienes y servicios que se necesitan para la producción de esos bienes. El pollo pasa de exento a excluido, pero el maíz quedó con el 5 %”.



7. Luis F. Velasco, Senador: “Con habilidad, el expresidente Uribe intenta abrir debate al proponer que Claudia López entregue administración de Bogotá a Duque (...) eso es una cortina de humo para tapar la mala reforma tributaria (...) Preguntemos por el IVA a servicios públicos”.



8. Dilian F. Toro, Partido de la U: “Celebramos que el Gobierno haya escuchado el clamor nacional de no grabar con impuestos los artículos de la canasta familiar. Sin embargo, no aceptamos que se grabe con IVA los insumos que intervienen en la producción de esos bienes”.



9. Roy Barreras, senador: “Más impuesto a la renta. Castigo tributario a empleados. Impuesto a las pensiones. IVA a la canasta familiar. IVA a los servicios públicos. Peajes dentro de las ciudades. Que pague la clase media pero no tocan beneficios ni exenciones a mega ricos".



10. José D. López, representante: “Ya es oficial: el Gobierno va a clavar a la clase media con pago de impuesto de renta, pero de a poquitos. Esto es una infamia. No apoyamos la reforma tributaria. Encarece bienes de la canasta familiar y habilitan peajes dentro de las ciudades”.

