Respaldo de Anif a reforma fiscal

Para el presidente del centro de estudios Anif, Mauricio Santa María, en general los puntos que se han venido sabiendo de la reforma fiscal están bien.



“De hecho –dice Santa María–, nosotros en Anif estamos proponiendo algunas medidas parecidas que vamos a presentar en nuestro próximo documento”.



En todo caso, el presidente de Anif hace varios comentarios puntuales sobre los contenidos del proyecto que se han venido conociendo.



En primer lugar, dice Santa María, “el impuesto al patrimonio así no me parece que sea muy útil porque debería empezar más bajo, con una tasa marginal que vaya aumentando, porque si empieza en 5.000 millones lo que hace la gente es partir el patrimonio, dárselo a los hijos, sacarlo, etc., y se vuelve poco efectiva la medida”.



Para el economista, sería mejor empezarlo desde 1.500 millones de pesos y ponerle una tasa más baja que vaya subiendo en la medida en que aumenta el patrimonio, de la misma manera que pasa con el impuesto de renta.



“Sobre el impuesto solidario –comenta–, no me parece tan bueno, pero tampoco tengo una crítica. Para no poner un impuesto solidario de esa manera, se podría subir un poquito las tarifas efectivas para los ingresos altos”.



En cuanto al impuesto sobre los dividendos, que subiría a 15 por ciento, señala que hay que tener mucho cuidado porque el problema es que podría gravar dos veces a la misma persona.



En pensiones, “me parece excelente gravarlas desde un nivel más bajo del que hay ahora porque hoy el recaudo por eso es cero, y las pensiones sí deben tener algún tipo de solidaridad porque están muy subsidiadas”. En general, concluye, “me parecen bien esos puntos. La idea de poner a pagar esos conceptos me parece buena”.

