El anuncio ayer del presidente Gustavo Petro de querer meterle mano a las tarifas de algunos servicios públicos, como el de la energía, está sustentado en el artículo 370 de la Constitución y el artículo 68 de Ley 142 de 1994, según lo mencionó en un conversatrorio sostenido con líderes regionales en Duitama (Boyacá), lo cual, pese a estar sustentado en la ley, causó una gran polémica por sus efectos en el mercado.



(Lea también: Incertidumbre en el sector eléctrico por anuncio de Petro. Expertos opinan)

No es la primera vez que el mandatario de los colombianos hace alusión a ese tema en particular de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg). También lo hizo el pasado 9 de septiembre durante el Congreso Anual de Andesco, aunque en esa oportunidad sustentó su intención en el artículo 290 de la ley del PND 2018-2022, pero este no tenía nada que ver con este tema.



Pero en esta oportunidad acudió a la propia carta política de Colombia y a la Ley 42 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".



(Le puede interesar, además: ¿Qué significa que el presidente Petro asuma regulación de servicios públicos?)



Pero, ¿qué dice el artículo 68 de la mencionada ley. En términos generales que el presidente puede facultar o no el manejo de los servicios públicos domiciliarios a comisiones de regulación.



"ARTÍCULO 68. Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones. El Presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley.



Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones", precisa la norma en mención.



Sin referirse de manera particular a lo que señala la Ley 142, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, que “lo peor que se puede hacer (el presidente Petro) es tomar decisiones dictatoriales que no estén a la luz de lo jurídico”. Y agregó que un eventual control de precios “sería un retroceso sin precedentes para el país” y que se fallaría con la ley económica de oferta y demanda.



Por su parte, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, manifestó que este anuncio pone en riesgo “la confianza que ha generado la regulación para que se hagan inversiones” en el sector, ya que las empresas hacen inversiones en generación porque confían y creen en la regulación. Por lo tanto, decisiones como las que pretende tomar Petro pueden llegar a que se frenen estos recursos.