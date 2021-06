Banco Mundial mejora la proyección de crecimiento de Colombia a 5,9 %

La economía colombiana crecerá 5,9 por ciento este año y no 4,9 por ciento, según lo acaba de pronosticar el Banco Mundial, tras mejorar la proyección que tenía en principio del desempeño del país para este año. Dicho desempeño, supera al del conjunto de países latinoamericanos, para el que el organismo multilateral proyecta un 5,2 por ciento.



(Lea también: El duro golpe del paro a precios de la comida, ciudad por ciudad)

En su más reciente informe "Perspectivas económicas mundiales" el Banco estimó que el crecimiento de la economía de Colombia estará respaldado por una mejora condiciones externas y un repunte de las demanda. No obstante, advirtió que "después de un comienzo lento, cualquier retraso adicional en la vacunación contra el covid-19 sería un lastre para la recuperación".



(Le puede interesar, además: Los tiempos para tramitar la nueva tributaria en el Congreso)



Este es el segundo organismo multilateral que le mejora la perspectiva de crecimiento a la economía colombiana en los últimos días. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) señaló que este año el PIB del país crecería hasta un 7,6 por ciento.



Los economistas de entidades como el Citi ven que el país podría crecer a un ritmo del 6,5 por ciento ahora, una mejora de cado dos puntos porcentuales respecto a su proyección inicial



Sobre la región, indicó que la economía de Latinoamérica avanzará un 5,2 por ciento este año, por encima del 3,2 por ciento previsto en enero.



La organización multilateral con sede en Washington pronosticó, sin embargo, que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región latinoamericana disminuirá un 2,9 por ciento en 2022.



"La región continúa severamente afectada por la pandemia de la covid-19, y los casos han aumentado de forma abrupta tras haberse ralentizado a principios de 2021", indicó en su análisis el BM.



Además, el organismo subrayó que en la primera mitad del 2021 las restricciones a la circulación se endurecieron en países como Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, lo que, según el banco, "perjudicó la actividad económica".



Pese a estas circunstancias, las dos grandes economías regionales mostrarán sólidas expansiones: Brasil crecerá un 4,5 por ciento este año, gracias a una nueva ronda de pagos directos; mientras que México lo hará un 5 por ciento, impulsado por el esperado auge en la demanda de Estados Unidos. en sector manufacturero y de servicios.



(También: ¿Cómo tener cuenta en Nequi?)



A su vez, el crecimiento en Argentina se estima que repuntará un 6,4 por ciento en 2021, mientras que se anticipa que la economía de Colombia se expandirá un 5,9 por ciento este año.



Por su parte, Chile crecerá un 6,1 por ciento y Perú lo hará en un 10,3 por ciento este año, convirtiéndose en el país de la región con un mayor ritmo de crecimiento. Por otro lado, se espera que el desarrollo en América Central alcance un 4,8 por ciento en 2021, gracias a un ritmo firme de las remesas y aumentos en los precios de los productos básicos.



Con respecto al Caribe, donde la carga de casos de la covid-19 ha sido relativamente baja, se prevé una expansión del 4,7 por ciento, aunque las perspectivas para la mayoría de las economías que dependen del turismo se han revisado a la baja desde enero dado que la recuperación de ese sector aún es lenta.



No obstante, el empleo regional no ha regresado todavía a niveles anteriores a la pandemia, un contexto que ha provocado una pérdida de ingresos, agravando así la pobreza y la seguridad alimentaria "en muchos países" de América Latina.



(Puede leer: Prima de junio: ¿cuándo la pagan y cuánto debería recibir?)



La economía mundial crecerá un 5,6 por ciento este año, por encima del 4 por ciento previsto en enero, aunque lo hará de manera desigual con un fuerte rebote en Estados Unidos. y China en plena recuperación tras la crisis desatada por la pandemia frente a una débil expansión en los mercados emergentes.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

*Con apoyo de agencias

También le recomendamos:

-Pautas para comenzar un negocio y no fracasar en el intento



-Así quedó el aumento del subsidio familiar para este 2021