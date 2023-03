Han pasado más de 12 días desde que Viva Air anunciara la suspensión de sus operaciones aéreas en el país y sus usuarios aún no han recibido una respuesta sobre qué va a pasar con sus vuelos.



Por su parte, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil preparan una decisión sobre a unión definitiva de estas dos aerolíneas que ya habían adelantado la compra de los intereses financieros de Viva Air, saltándose unos procesos necesarios en los trámites de integración.

En el proceso también interviene la Superintendencia de Transporte, la cual ejerce el papel de entidad encargada del control y la vigilancia en este proceso.



En caso de que la solicitud de unión reciba una respuesta negativa, la aerolínea Viva Air deberá entrar en un proceso de liquidación.



Por otro lado, también se conoce que Avianca presentó la semana pasada una propuesta en donde garantiza que su integración con Viva Air no representa la construcción de un monopolio, ni que tampoco pone en riesgo a otras empresas de la industria.



​Sergio Paris, director de la AeroCivil, ha explicado que la unión será aceptada si, tanto Viva Air como Avianca, cumplen las condiciones financieras y operativas relacionadas con los 'holding' y la libre competencia con las otras aerolíneas que operan en Colombia.



También dependerá del concepto que emita la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la compra anticipada de derechos de Viva Air, sin autorización previa de la Aeronáutica Civil.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

​REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

