Covid sacó 4,7 millones de latinoamericanos de la clase media en 2021

La pandemia expulsó de un solo tajo a más de 4,7 millones de latinoamericanos de la clase media el año pasado, cifra que se multiplicó casi por tres (12 millones de personas) si no se incluye a Brasil, que pudo evitar, con sus programas masivos de ayudas sociales, que millones de sus habitantes cayeran en la pobreza o más abajo, en medio de la peor crisis económica y social del último siglo.



Los cálculos son del Banco Mundial, que en su más reciente estudio, ‘El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe’, dado a conocer este jueves, también incluyó el devastador efecto que el covid-19 ha tenido en las condiciones de vida de la población de esta región del mundo, donde estima que unos 20 millones de personas cayeron en la pobreza, con un aumento adicional de 1,4 millones a causa del crecimiento poblacional.



“Aquellos que estaban peor desde un principio probablemente sean los más afectados, y esto exacerbará la desigualdad en el ingreso en una región de por sí muy desigual”, comentó Ximena del Carpio, gerente de la Práctica de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, quien agregó que “el acceso a servicios básicos como electricidad, agua adecuada, saneamiento e incluso internet se ha vuelto aún más esencial bajo las medidas de confinamiento”.



El organismo multilateral advierte, además, que es muy probable que los avances obtenidos en las últimas dos décadas en la región, en materia de reducción de la pobreza y rescate de personas que vivían con menos de 5,5 dólares al día, se podrían perder si no se acometen reformas drásticas que contribuyan a mitigar, aún más, los fuertes efectos que viene dejando la pandemia.



“En 2020, la clase media se redujo a 37,3 por ciento de la población, la clase vulnerable creció a 38,5 por ciento y los pobres representaron el 21,8 por ciento de la población de ALC (América Latina y el Caribe)”, precisa el Banco mundial en su más reciente reporte.



Las estadísticas de la entidad indicaban que en el 2019, el 38 por ciento de los habitantes de la región (unos 230 millones de personas) pertenecían a la clase media y que de no ser por las medidas de mitigación de los gobiernos, dicho grupo poblacional habría caído 3,3 puntos porcentuales y no 0,7 puntos.



También precisa que sin esas ayudas sociales la pobreza había pasado de ese 21,8 por ciento al 26 por ciento, desde el 22 por ciento registrado en el 2019.



Pero los expertos del banco son conscientes de que dichas transferencias no serán suficientes ni permanentes para contener los efectos de la pandemia que continúan gravitando sobre las economías de la región.



Por eso indican que sin una recuperación acelerada e inclusiva y niveles similares de medidas de mitigación, la pobreza seguiría creciendo en el 2021. “Garantizar un acceso amplio a las vacunas, implantar sistemas eficientes y efectivos para distribuirlas y administrarlas, y fortalecer los sistemas de salud en toda la región será clave para la recuperación”, recalcan.



“Las ayudas de emergencia mediante transferencias en efectivo que contribuyeron a mitigar el impacto de la pandemia no serán sostenibles por mucho tiempo; así, la región debe avanzar con políticas que aseguren una recuperación firme y den lugar a un crecimiento más sostenible, resiliente e inclusivo que combata la pobreza y la desigualdad persistentes”, señaló por su parte Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Efecto por países

Según las estimaciones recientes del organismo, las medidas monetarias de mitigación implementadas en Colombia para combatir los efectos de la pandemia evitaron que la clase media se redujera en cerca de 7 puntos porcentuales, desde el 30,5 por ciento registrado en el 2019. El nuevo nivel oscila, según los cálculos de banco, entre 24 y 27 por ciento.



En Brasil, por ejemplo, esas medidas ayudaron a que su clase media creciera al 47 por ciento desde el 44,6 por ciento, pero sin estas pudo descender alrededor del 42 por ciento, de ahí el efecto que ese resultado tuvo en las estadísticas del conjunto de países de la región el año pasado.



En Chile, por su parte, más de 6 de cada 10 de sus pobladores pertenecen a la clase media; el golpe de la pandemia fue drástico, pues hizo que esa participación se redujera en cerca de 10 puntos porcentuales, no obstante las medidas de mitigación adoptadas; sin estas, el daño habría sido de casi tres puntos adicionales.



En Perú, ese descenso rondó los nueve puntos porcentuales, desde el 36,7 por ciento con las ayudas sociales, mientras que en México esa caída fue de 3 puntos porcentuales, desde el 30,6 por ciento del 2019.



El banco destaca, no obstante, la acelerada transformación digital que ha tenido la región en medio de la pandemia, por eso “los países deben seguir invirtiendo en infraestructura digital para acelerar estos cambios y promulgar leyes para la expansión de la economía digital”.