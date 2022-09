Durante los últimos días se ha hablado largo y tendido sobre el costo de la gasolina, producto que irá aumentando paulatinamente en su precio para combatir el déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.



Varios sectores económicos han mostrado su inconformidad y su preocupación, ya que la medida tendría impactos en algunos rubros claves de la economía nacional.

Al respecto, el ingeniero industrial con experiencia en hidrocarburos Sergio Cabrales aseguró que el efecto inmediato sería en la inflación: "El más preocupante es la inflación de los alimentos que puede llegar a más del 20 %. Esto tiene un efecto mucho más profundo en las clases más necesitadas porque la mayoría de su sueldo lo destinan a servicios, arriendos y alimentos. El efecto que tiene en los estratos más bajos es mucho más alto".

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, por cada 1.000 pesos que se aumente el precio en los combustibles, la inflación subiría 0,65 %.



"No suena muy alto, pero si uno sube 5 mil o 6 mil pesos, esto quiere decir que la inflación se nos va a duplicar. Ya estamos sufriendo una inflación de dos dígitos y es muy doloroso porque todo se encarece, pero no suben los sueldos", puntualizó Cabrales.

Aunque el alza es imperativa, expertos recomiendan un aumento progresivo. Foto: iStock

¿Un mal necesario?

Ahora bien, hizo el salvamento de que el alza es clave: "Si no se sube, se crece el déficit y eso es una bomba de tiempo. Tener un déficit de 38 billones para la nación es absurdo porque quién los va a pagar. Necesitaríamos otra forma tributaria".



Por eso enfatiza que, aunque el alza es imperativa, es necesario ir aumentando de forma progresiva para que el golpe no sea tan contundente.



La implementación de la polémica medida

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó a principios de septiembre que el alza de precios a los combustibles iniciaría en octubre, precisamente desde este sábado, el primer día del mes.

"Ya el presidente ha anunciado la decisión de ir ajustando los precios de los combustibles, creo que el próximo mes comenzarán pequeños aumentos inicialmente, para no afectar la inflación”, fueron las palabras del titular a la cartera de Hacienda en su momento.

Además, aclaró que para el año entrante, “cuando comiencen a bajar otros rubros de inflación, se podrá hacer un poco más rápido el ajuste en los precios”.

¿Cómo será el incremento? Los últimos meses de 2022 se subirán 600 pesos al galón, 200 pesos cada mes, según lo informado con anterioridad por el ministro Ocampo.

*Con información de Portafolio