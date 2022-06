Las empresas de ingeniería medianas y pequeñas, así como los proveedores y concesionarios de infraestructura del país, agrupados en la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), le hicieron llegar una comunicación al presidente electo, Gustavo Petro, en la que no solo se ponen a su disposición para continuar aportando al desarrollo de proyectos que contribuyan a desatrasar al país en materia de vías y otras obras de infraestructura, sino también le hacen un llamado para que se implementen instrumentos eficaces de financiamiento y se permita el uso de los 'anticipos' para avanzar en esos objetivos.



(Lea también: Dólar se acercó al máximo histórico de $ 4.153,91 de marzo del 2020)

A través de la CCI, dichos empresarios también claman por "un escenario jurídico donde no se lesione su productividad y crecimiento, a través de mandatos legales, que las obligan a incorporar a determinados grupos poblacionales, en cuanto aspiren a contratar con el Estado", ante lo cual plantean la posibilidad de que se otorguen estímulos tributarios y crediticios, e incluso parafiscales, a las empresas que incluyan, voluntariamente, en sus nóminas a tales grupos poblacionales.



(Le puede interesar, además: Ecopetrol: las siete fortalezas para responder a golpe en la bolsa)



A continuación el texto de la misiva:

Facebook Twitter Linkedin

Juan Martín Caicedo Ferrer es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura desde el 2004. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Bogotá D.C., 22 de junio de 2022







Señor Doctor

GUSTAVO PETRO URREGO

Ciudad





Estimado señor presidente electo:



Reciba usted el saludo cordial y respetuoso del gremio que represento, y los mejores deseos para el buen suceso del empalme con el actual Gobierno, y por supuesto, en relación al éxito del mandato constitucional que regentará usted a partir del próximo 7 de agosto.



Nuestro sector, conformado por centenares de empresas de ingeniería medianas y pequeñas, y también por los proveedores y concesionarios de infraestructura, se pone a su entera disposición. Sabemos que conoce usted el indudable aporte de este sector al desarrollo económico y social: baste recordar que cada peso invertido en infraestructura genera 2,26 pesos en la economía, y que programas como los de 4G y 5G generan cerca de 2 millones de empleos.



Las empresas de ingeniería de menor tamaño claman, con razón, por instrumentos eficaces de financiamiento y el necesario uso de figuras como la del "anticipo", regladas en la propia ley, y también por un escenario jurídico donde no se lesione su productividad y crecimiento, a través de mandatos legales, que las obligan a incorporar a determinados grupos poblacionales, en cuanto aspiren a contratar con el Estado. A nuestro juicio, la alternativa sensata, a este respecto, consiste en otorgar estímulos tributarios y crediticios, e incluso parafiscales, a las empresas que incluyan, voluntariamente, en sus nóminas a tales grupos poblacionales.



Estamos seguros por lo demás, señor presidente electo, que su mandato dará continuidad al modelo de participación privada en la ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos estratégicos, porque de esta manera se suplen las necesidades de infraestructura pública en circunstancias de restricción o prioridades fiscales, y se garantizan obras con altos estándares de calidad. En la misma dirección han avanzado, con sentido eminentemente pragmático, gobiernos y países de todas las facturas ideológicas, como China y el Reino Unido.



Confiamos en que su Gobierno, refrendará la "política de Estado", que trasciende los ciclos políticos de los gobiernos, y que, en materia de infraestructura, nos ha permitido avanzar a través de un esquema, de "transporte multimodal", consagrado, en buena hora, en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, construido en el 2014, con el apoyo académico de Fedesarrollo, el centro de pensamiento más reconocido de América Latina.



Gracias a esa política de Estado, en tres décadas, la inversión pública en infraestructura pasó del 1% del PIB a cerca del 3 %. Sobra decir, que el fortalecimiento institucional del sector y el andamiaje normativo, construidos en los dos últimos decenios, también han contribuido al avance notable de esta industria.



Ahora bien, el desarrollo agrícola y social, también dependerá de la superación del gravísimo atraso, que padecemos, en materia de vías secundarias y terciarias.



De otro lado, sabemos que su Gobierno dará especial aliento al propósito ineludible de la transparencia en la contratación, consagrado en la figura del pliego-tipo, hoy soslayada en muchos territorios, dada la ausencia total de control preventivo, por parte de la Procuraduría General de la Nación, y la utilización de figuras perversas, como la contratación a través de los convenios interadministrativos. La sostenibilidad social y ambiental, por usted predicadas, y los retos que gravitan en torno a la modernización tecnológica del sector, también hacen parte de la hoja de ruta, del gremio que me honro en representar.



Cuente usted, señor presidente electo, entonces, con el apoyo y el concurso del sector de la infraestructura, dentro de los contextos por usted ya enunciados, de un "gran acuerdo nacional", y un dialogo permanente y patriótico, incluso con los empresarios. Sabremos nosotros, anteponer el interés general sobre el particular: de la prosperidad colectiva, también depende el futuro de las empresas de ingeniería.



De usted, cordial y respetuosamente,



JUAN MARTIN CAICEDO FERRER

Presidente Ejecutivo



El Tiempo