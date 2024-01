Este es el plan de austeridad que prepara el Gobierno para ahorrar dinero en el 2024

El próximo año el gobierno del presidente Gustavo Petro implementará un detallado plan de austeridad con el propósito de elevar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos.



El presupuesto aprobado para el 2024 es de 502,6 billones de pesos, de los cuales, 308,2 billones de pesos serán para funcionamiento, 94,5 billones de pesos para el servicio de la deuda y 99,9 billones de pesos serán para inversión.



Para cumplir con este plan de austeridad, cada entidad deberá presentar cada semestre un informe sobre el recorte y ahorro generado gracias a las siguientes medidas que se deberán implementar:



1. La planta de personal de las entidades solo se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros en los gastos. Los cambios aplicarán cuando se trate de algo prioritario para el cumplimiento de las metas y políticas del Gobierno Nacional.

2. Las entidades deberán adelantar acciones para racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias. Además, deben contar con un Plan Anual de Vacaciones, y estas no deben ser acumuladas ni interrumpidas. El Ministerio de Hacienda advierte que solo por necesidad del servicio previa disponibilidad presupuestal o retiro podrán ser compensadas en dinero.



3. Se deben reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, los mantenimientos de bienes inmuebles solo se podrán cuando sea estrictamente necesario y los cambios de sede de las entidades estará condicionado.



4. Las entidades deberán priorizar los encuentros virtuales y no presenciales, y si es necesario realizar un evento presencial, la prioridad será desarrollarlos en espacios institucionales para no incurrir en gastos adicionales.



5. Los tiquetes de avión que se compren deberán ser en clase económica, a menos que se trate de vuelos que deban realizar los ministros por más de ocho horas. También estará condicionado el reconocimiento de viáticos y los viajes al exterior deberán contar con la autorización previa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



6. A la Unidad Nacional de Protección y Dirección de Protección de la Policía Nacional se le ordena realizar una revisión a los esquemas de seguridad de los servidores públicos con el fin de racionalizar este tipo de gastos.



7. Las entidades deberán implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas u otros dispositivos, con el fin de reducir el gasto con este tipo de contratos, previo análisis de viabilidad costo-beneficio.



8. Las entidades únicamente podrán adquirir vehículos cuando el automotor presente una obsolescencia mayor a seis años, contados a partir de la matrícula del vehículo y su necesidad esté debidamente justificada en estudios que demuestren la conveniencia y el ahorro para la entidad.



9. No se podrán celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada para promocionar la gestión del Gobierno Nacional a través de agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, adquirir revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales.



10. Para generar ahorros en el uso de papelería y telefonía las entidades deberán utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones; reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina; racionalizar las llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares; y abstenerse de renovar o adquirir teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, Internet y datos para los servidores públicos de cualquier nivel.



11. Las suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas se efectuarán solamente cuando sea necesario.



12. Estará prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades, a menos que sean que sean reuniones protocolarias o internacionales que requieran realizar los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.



13. Queda prohibido el otorgamiento de condecoraciones de cualquier tipo que generen erogación y se deberá racionalizar la contratación de estudios y/o diseños.