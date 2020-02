En marzo de 2018 el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 546, según la cual, en un plazo máximo de un año, usted podría viajar por todo el país sin necesidad de dinero en efectivo para pagar los peajes. Por ahora esa ‘revolución’ tecnológica solo está en ese papel.



El año pasado, faltando pocos días para que se cumpliera ese primer plazo, el Ministerio les dio un año más a los concesionarios para que ajustaran los mecanismos para la operación del sistema en al menos una caseta de pago de cada peaje a su cargo.

El nuevo plazo se vence el próximo 12 de marzo y todo indica que este año tampoco habrá peajes electrónicos. Aunque desde hace tiempo se superó el problema de elegir un mecanismo (TAG o chip de identificación), no hay acuerdo entre los operadores en aspectos como la forma de pago, sumando a esto nuevas exigencias para transacciones de menor cuantía y pago de comisiones; y lo más complicado que los operadores se ‘hablen’ entre sí a través de un sistema único.



En conclusión, los atascos en los peajes continuará este año y quien sabe por cuánto tiempo más por cuenta del ‘trancón’ de los concesionarios, que según parece, se niegan a renunciar a un sistema obsoleto como el pago en efectivo pero que para ellos es más favorable pues no hay tanta intermediación.



“El Ministerio de Transporte se encuentra evaluando la ampliación por el término de un (1) año adicional para que los responsables de peajes en Colombia adopten la tecnología requerida para la interoperabilidad y obtengan la certificación como Operadores del sistema IP/REV”, fue la respuesta que le dio el Ministerio de Transporte a EL TIEMPO.



En el país funcionan algunas concesiones viales con peajes electrónicos, pero sus proveedores u operadores son distintos y por lo tanto no son funcionales pues en ese caso cada automóvil tendría que llevar en el vidrio delantero un TAG diferente para cada carretera.



La clave de los peajes electrónicos es la interoperabilidad, es decir, que un solo TAG les sirva a los usuarios en todo el país, lo que implica unificar la tecnología con la facturación y los medios de pago, que serán prepago, pospago a través productos bancarios como cuentas de ahorro e inclusive tarjeta de crédito.

¿Cuál es el enredo?

Aun cuando ya sea había definido la tecnología y el sistema a utilizar en los peajes nacionales, y se pensaba que todo funcionaría a partir del próximo 12 de marzo, lo cierto es que se perdieron dos años en conversaciones mientras el país continúa con un sistema obsoleto de recaudo.



Según el Ministerio de Transporte, en ese lapso, “los intermediadores y operadores manifestaron diversas inquietudes y observaciones, especialmente sobre las condiciones que la reglamentación adoptó para regular las relaciones entre ellos”.



Además, agrega el Ministerio, hubo que contratar una consultoría con la Corporación Andina de Fomento, CAF, que recomendará ajustes a la norma para facilitar soluciones en aspectos como “identificar los riesgos de contraparte entre Operadores e Intermediadores, en relación con el pago del recaudo y la comisión, además de recomendar mecanismos para su mitigación o manejo”.



Por último, el Ministerio de Haciendo presentó un documento técnico y un proyecto de decreto que regula los sistemas de pago de bajo valor (“Spbv”) en Colombia, lo que obligó a revisar todo lo actuado en materia de recaudo de peajes, que de paso también se hará con una nueva consultoría que propondrá nuevos ajustes.



“Bajo estas circunstancias, y previendo la necesidad de realizar algunas mejoras en la regulación vigente, especialmente para permitir que los actores estratégicos del sistema se conecten entre sí y así garanticen la interoperabilidad del recaudo electrónico de los peajes, el Ministerio de Transporte, se encuentra evaluando la ampliación por el término de un (1) año adicional”, aseguró el Ministerio de Transporte.



En conclusión, señor usuario siga haciendo fila en los peajes, lleve sencillo y espere con paciencia que las empleadas revisen con cuidado cada potencial billete falso de $2000.

Redacción vehículos - eltiempo