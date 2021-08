Futuros de café arábico alcanzaron los US$ 1.983 por efectos del clima

Los futuros del café arábica subieron debido a que las previsiones meteorológicas adversas indicaron un mayor estrés para los cultivos en Brasil, el principal proveedor de esta especie del grano.



Si bien las lluvias del fin de semana brindaron alivio a las regiones centrales del país, incluido Mato Grosso do Sul, partes de Paraná y Sao Paulo, las lluvias no llegaron a Minas Gerais, la principal región productora de café, dijo Donald Keeney, meteorólogo senior de Maxar Technologies Inc.



El café arábico para entrega en diciembre subió hasta 3,2 por ciento en Nueva York a 1.983 dólares la libra en ICE Futures US, el nivel más alto para un contrato activo desde finales de julio. Los operadores están sopesando el tema.



Brasil no es el único gigante cafetero con problemas. El exceso de días nublados ha dañado las cosechas en Colombia, el segundo mayor exportador de arábica, y los problemas relacionados con el covid están frenando los flujos de exportación de Vietnam, el principal productor de robustas.