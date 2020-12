Acciones urgentes para generar más puestos de trabajo

La crisis de empleo que desató la pandemia del covid-19 en Colombia tiene al Gobierno, los economistas, empresarios y académicos del país diseñando toda suerte de alternativas que permitan, en el menor tiempo posible, recuperar los puestos de trabajo que se han perdido y, por esta misma vía, que la economía se recupere.

Las propuestas de unos y otros pasan por una actualización de régimen laboral colombiano que incorpore las nuevas formas de trabajo que dejó en evidencia esta pandemia, como lo señaló esta semana Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN) al revelar las 140 propuestas para dinamizar la economía y con la que se espera generar cerca de un millón de empleos en los próximos dos años.



Otras iniciativas incluyen una flexibilización temporal del mercado laboral e impulsar las pequeñas obras de infraestructura, como se lo acaba de plantear al Gobierno un grupo de 24 economistas, entre ellos, los exministros Rudolf Hommes, María Mercedes Cuéllar y Carlos Caballero.



Al referirse a los datos de desempleo dados a conocer este lunes por el Dane, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master dijo que “no se puede perder de vista que este es un problema estructural que viene desde antes de la pandemia, razón para no olvidar las grandes reformas que el país debe enfrentar para contrarrestar la alta informalidad y generar más trabajo formal para más familias colombianas”.



En ese sentido, señaló que hay que centrar la atención en la situación de las mujeres, quienes han sido las más afectadas por el deterioro de la situación laboral, ya que, como lo señaló el Dane, la cifra de desempleo en esta población es el doble que en los hombres.



Por eso insistió en que esta debe ser una importante oportunidad para que en las reuniones de la Comisión de Concertación Laboral y Salarial, y como país, pensemos en las mejores soluciones para generar empleo, uno de los más importantes desafíos.

Algo en lo que coincide la presidenta del CGN, quien considera que “con la informalidad perdemos todos”, por eso invita a recuperar el empleo, pero con calidad, ya que esto permitirá a los informales pasarse a la formalidad, pero se requiere la modernización del régimen laboral.



“Debemos incorporar en el sistema laboral colombiano los elementos que permiten reconocer las nuevas maneras de producir que se hicieron evidentes en esta pandemia, esas nuevas formas de aproximarnos a los entornos laborales, pero hay que tener cuidado de no tomar medidas que terminen cargando o elevando los costos de la contratación”, dijo.



Por su parte, la propuesta que el grupo de 24 economistas y académicos le entregaron al Gobierno tiene, además de la flexibilización temporal laboral, otros dos ejes: pequeñas obras públicas intensivas en trabajo y aceleración de la inversión pública.



Con la flexibilización temporal del mercado laboral, dicen los expertos, se busca crear 350.000 empleos. Esta comprende aspectos como pagar a estos empleados el 80 por ciento del salario mínimo, hacer los aportes completos a salud y a riesgos profesionales, pero no se pagarían los aportes a pensiones o se harán en función de las horas trabajadas, entre otros.

Empleo de choque

Para crear 500.000 empleos, los economistas sugieren un fuerte impulso a pequeñas obras públicas, con brigadas que reparen vías, cuiden bosques, pinten y reparen colegios y edificios públicos, den conciertos de entrada libre, deportistas que ofrezcan clases, y arreglo y recuperación de parques.



Por último, proponen una aceleración de la inversión pública que permitiría crear otros 150.000 empleos, impulsando un número de vías terciarias que hay que mantener, trabajando hasta tres turnos si es necesario.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS