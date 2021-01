Expertos plantean opciones para combatir brote de populismo en A. L.

La pandemia ha sido utilizada por ciertos gobernantes para concentrar el poder, lo cual ha golpeado con fuerza a la democracia, particularmente, en algunos países de América Latina. Esta fue apenas una de las coincidencias de cuatro expertos de la región convocados por EL TIEMPO, para que dieran su visión sobre el brote y la amenaza del populismo desbordado que padecen algunas naciones en la actualidad.



El escritor y analista internacional Moisés Naím, el historiador mexicano y editor de la revista ‘Letras Libres’, Enrique Krauze; la exministra de Educación de Chile, Marcela Cubillos, y el editor en jefe de ‘Americas Quaterly’ y vicepresidente de Council of The Americas, Brian Winter, opinaron sobre ese peligroso brote de populismo que se está acentuando en la región, el daño que puede causar y las posibles alternativas para combatirlo, en el conversarotio '‘América Latina en la pospandemia: ¿Más o menos populismo?’, que hace parte de la programación virtual prevista por el Foro Económico Mundial de 2021.



Bajo la moderación de Ricardo Ávila, Analista Sénior de EL TIEMPO, los expertos plantearon que se requiere de líderes fuertes y con más autoridad; mayor pedagogía democrática, acciones conjuntas y coordinadas entre los países, fortalecer la democracia y la educación cívica, así como recuperar el consenso de las reglas de juego, para combatir el populismo creciente de la región.



Y si bien no existe una fórmula mágica para combatirlo, es claro que bajo actual coyuntura de pandemia los charlatanes, demagogos y populistas han visto en este escenario la oportunidad precisa para concentrar el poder y bajarlos de ese pedestal será muy difícil si no se actúa pronto, con contundencia y con trabajo coordinado.



