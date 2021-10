Cinco firmas extranjeras entran al negocio de energías renovables del país

En una nueva subasta de energías renovables no convencionales, el Gobierno Nacional asignó 11 proyectos de granjas solares, que tendrán una capacidad de generación energética de 800 megavatios, los cuales se incorporarán a partir del 2023 y con los que se multiplica por 100 la capacidad instalada de proyectos de energía limpia de Colombia.



Esta subasta, denominada de la reactivación, les permitió a cinco grandes generadoras de energía del mundo entrar a competir con compañías colombianas, en un contrato por 15 años.



Estos proyectos generarán, además, una inversión de 3,3 billones de pesos y 4.700 nuevos empleos. También permitirán una reducción de 465.000 toneladas de CO2 por año, indicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



“Con esta nueva subasta, la participación de estas fuentes renovables no convencionales en la matriz de generación energética del país pasa del 0,2 por ciento, que era lo que había en el 2018, a entre el 14 y 16 por ciento en el 2023, un crecimiento exponencial como participación de esa matriz”, precisó el funcionario.



Entre las empresas extranjeras a las que se les adjudicó parte del desarrollo de dichas granjas solares se encuentran la multinacional francesa de energía EDF (Electricité de France), la más grande energética de ese país; Canadian Solar, de Canadá, WT Solar, compañía del Reino Unido; Solarpack y Genersol, ambas de origen español.



Pero la adjudicación de estas iniciativas también recayó sobre empresas locales, como EPM, Enel, Celsia y de Urrá, generadora ubicada en el departamento de Córdoba, las cuales participaran en el desarrollo de dichos proyectos de producción de energía limpia.



Dichos proyectos estarán ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Atlántico, Córdoba, Magdalena y dos en Norte de Santander.

Los beneficios

Según el ministro de Minas y Energía, este avance traerá grandes beneficios al país y a los colombianos en general, sobre todo en términos de costos, pues con esta subasta se logró un precio que está cerca de un 15 por ciento por debajo de los precios de mercado actuales, a 115 pesos kilovatio hora en promedio. La subasta realizada en el 2019 había logrado costos que estaban un 35 por ciento de los precios de ese momento.



Pese a ello, Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, señala: “Esta subasta no era necesaria, el mercado venía negociando contratos de largo plazo a precios competitivos como resultado de las favorables señales de precio de la subasta anterior”.



Y agrega que el resultado puede ser una buena noticia para los vendedores y para el ministerio, pero hay que ser claros, los precios y las cantidades de energía adjudicadas son desconcertantes y preocupantes, “realmente no era necesario”.



Según explica el experto, esta subasta cortó a un precio cerca de un 45 por ciento superior a la del 2019 y por menos de la mitad de la energía. El precio es muy superior a contratos de plazos similares que se venían negociando en el mercado. Además, esta subasta trae una obligación para la demanda de contratar a estos precios altos por 15 años. “No siento que esta sea una buena señal para el mercado, la demanda y la industria renovable”, insistió.



Por su parte, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, dice: “Se puede observar que en esta subasta la competitividad relativa de las fuentes no convencionales de energía renovable (Fncer) respecto al mercado colombiano disminuyó de manera importante”.



Para Mesa, no obstante, con esto lo que se demuestra es que las energías renovables son altamente competitivas y cuanto más se incremente su participación, los colombianos lo verán reflejado en las facturas mensuales. “A medida que esa participación crece con el tiempo, eso se va reflejando en una energía menos costosa y más competitiva”, precisó.



Otro de los beneficios que tendrá el desarrollo de estos proyectos es en la cobertura, pues despejan el camino para llegar a las regiones más remotas de Colombia, donde no hay en este momento líneas de transmisión, pero se llegará con sistemas solares, baterías, donde la meta es proveer de este servicio a más de 100.000 familias por primera vez, de las cuales unas 40.000 tendrán energía solar.



El Tiempo