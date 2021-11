Infraestructura, minas y transporte, donde los suecos ven más potencial

Los 1.540 millones de dólares que la compañía sueca Essity pagó por el 44 por ciento restante del Grupo Familia y que llevó su participación al 94 por ciento hoy, no es la última inversión hecha por empresarios de ese país, 9.731 kilómetros distante de Colombia, aun cuando sí una de las más grandes y recientes.



Detrás de esta viene Ikea, una compañía de muebles y productos de decoración con 75 años de historia y 500 tiendas alrededor del mundo, que aterrizará en el país en el 2023 con la apertura de su primer punto de venta en el centro comercial NQS Mallplaza de Bogotá.



Estos son tan solo dos de los renglones de la economía colombiana en los que inversionistas suecos han visto oportunidades y potencial de crecimiento en una larga historia comercial de más de 125 años, que se inició con la llegada de la compañía Ericsson, que trajo los primeros 50 teléfonos a Colombia.



Desde entonces, cientos de reconocidas empresas de origen sueco y de distintos sectores han decidido acompañar el desarrollo industrial, comercial y económico colombiano, al punto de que en la actualidad más de 90 de esas empresas permanecen en territorio nacional, señala Thomas Andersson, oficial de Comercio de la Embajada de Suecia en Colombia.



Marcas como ABB, AstraZeneca, Electrolux, Atlas Copco, Education First (EF), Epiroc, Ericsson, H & M, Oriflame, Saab, Sandvik, Scania, Securitas, SKF, Spotify, Tetra Pak, Tigo, entre otras, hacen parte de ese extenso listado de compañías suecas presentes en el país, en el que han decidido instalarse por las condiciones que este les ofrece para su desarrollo en Latinoamérica.



“Cuando las empresas suecas piensan en Latinoamérica ven cuatro países claves: Brasil, como destino interesante por el tamaño de su mercado, pero que tiene muchas barreras de entrada, lo que dificulta que nuevas empresas puedan instalarse allí. Hay unas 300, nuevas, lo ven complicado”, explica Erik Alarik, director de la Agencia de Promoción de Suecia, quien agrega que por eso los inversionistas miran hacia Chile, Colombia y México.



El experto advierte que en el escalafón de facilidad para hacer negocios Chile está por encima de Colombia, pero por tamaño de mercado no, por lo que Colombia se convierte en una alternativa interesante.



A lo anterior se suma el hecho de que Colombia tiene una ubicación geográfica estratégica, mayor tamaño de mercado y una mejor evolución de su economía.

No obstante, Alarik considera que el país tal vez pierde un poco frente a México por el tamaño poblacional y porque este se encuentra a un paso de Estados Unidos.



Otro de los aspectos destacados por los expertos en relación con Colombia es, en su opinión, la similitud cultural, pues consideran que es más fácil pensar en Colombia que es bastante multicultural que en una región como Asia, cuyo mercado es mucho más grande, pero tiene una cultura muy distinta.



“La cercanía con el mercado del Norte de América, así como con el Sur es un plus muy ganador, y eso ofrece grandes ventajas para cualquier empresa que se está expandiendo”, señalan.

Las oportunidades

Pero ¿qué están mirando hoy los inversionistas suecos en Colombia?



Para los representantes de la Embajada de Suecia, hay tres sectores claves en la actualidad: infraestructura, minería y transporte, en los que ven no solo oportunidades de crecimiento, sino grandes proyectos en los que un grueso de compañías puede participar.



Dicen que durante la pandemia, el sector salud también ofrece posibilidades para compañías como AstraZeneca, por el tema de la vacuna contra el covid-19, entre otros, así como para Yetinic, una compañía que produce ventiladores.



Los funcionarios destacaron, además, no solo la inversión que realizan las compañías que deciden instalarse en el país, sino los aportes que siguen haciendo durante su permanencia a lo largo de los años.



Andersson sostiene que una compañía como Tigo invierte cada año más de 260 millones de dólares en el sector de las telecomunicaciones (cerca de un billón de pesos), lo cual es una cifra bastante importante para la economía, además del empleo que generan cada una de estas firmas.



Y destaca, además, que solo “la inversión de Essity corresponde al 20 por ciento del total de la inversión extranjera directa en Colombia el año pasado”.



