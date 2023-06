Los carros han existido durante tanto tiempo que al comprar uno nuevo ya estamos familiarizados con términos como caballos de potencia, torque, sabemos elegir entre una transmisión mecánica y una automática. Si funciona con motor diésel o a gasolina.

En los últimos años se han impuesto nuevos términos y conceptos y muchas siglas que hacen referencia al tipo de energía que usa el vehículo y la manera cómo funciona el motor que integra. En el caso de los carros eléctricos sus nombres provienen del inglés. Veamos

EV - Electric Vehicle. Se refiere a los vehículos eléctricos de cero emisiones.



BEV - Battery Electric Vehicle. Vehículo eléctrico de batería. Son propulsados únicamente por energía eléctrica mediante uno o varios motores eléctricos y se alimentan exclusivamente de la energía almacenada en las baterías que se cargan por regeneración o enchufando el auto a la red eléctrica.



HEV - Hybrid Electric Vehicle. Es un vehículo híbrido eléctrico (convencional), que intengra dos tipos de motores, uno a combustión (gasolina o diésel) y otro eléctrico. También se conocen como “híbridos no enchufables” recargan sus baterías mediante el uso del motor térmico y el sistema de recuperación de energía del carro. No necesitan conectarse a la red eléctrica.



PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Vehículo híbrido eléctrico enchufable, al igual que el HEV, combina en su sistema de propulsión un motor térmico y uno o más motores eléctricos. La diferencia está en cuenta con una batería de mayor capacidad que se recarga a través de una conexión a la red eléctrica.



MHEV - Mild Hybrid Electric Vehicle. Los vehículos eléctricos semi híbridos también conocidos híbridos ligeros, son los que integran un motor de combustión interna y un pequeño motor eléctrico (auxiliar de 48 voltios), que cumple la función de dar más par (fuerza) al tren de potencia.



FCEV - Fuel Cell Electric Vehicle. Vehículos eléctricos de pila de combustible más conocidos como “carros de hidrógeno”, son aquellos que integran un motor eléctrico y una o más baterías que obtienen su energía a través de la inyección de hidrógeno.



E-REV: Extended Range Electric Vehicle. Vehículo eléctrico de rango extendido. Son alimentados por la energía de una batería y cuentan con un pequeño motor de combustión para recargarla, logrando así un rango de autonomía más amplio. En estos, el motor de combustión no mueve en ningún caso las ruedas del carro, funciona como un generador eléctrico que recarga la batería.



Paquete de baterías. La batería de un carro eléctrico se compone de módulos, que son esencialmente cajas de muchas celdas individuales que se han cableado entre sí. Luego, los módulos interconectan para formar el paquete de baterías. El conjunto puede pesar hasta media tonelada o más. Un dato clave: Las horas o ciclos de carga de las baterías son determinantes al comprar un carro eléctrico usado, y no los kilómetros recorridos como pasa los carros con motores de combustión.



Potencia. La potencia eléctrica se mide en kilovatios (un kilovatio equivale a 1.000 vatios); la abreviatura es kW. Para tener una idea de cuánta energía es eso, recuerde que los viejos bombillos eran de 60, 75 o 100 vatios. Un kilovatio equivale a 1,34 caballos de potencia, por lo que un motor eléctrico de 100 kW equivale o tiene 134 caballos.

Capacidad de la batería. El grupo de baterías de un vehículo se asimila al tanque de gasolina pues allí, se almacena la energía. La capacidad de energía de una batería se mide en kilovatios-hora (kWh), que es la cantidad de kilovatios que se puede entregar durante un período de tiempo, en horas.



Rango de carga. Este término es clave porque es el que nos dice cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga. Para esto se usa el estándar EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos, considerado como una herramienta muy útil para conocer de forma sencilla la autonomía aproximada de los vehículos eléctricos, que depende de la capacidad de la batería que se mide por la cantidad de kilovatios hora (kWH) y de la forma como la consuma el vehículo.



Motor. Casi todos los carros eléctricos tienen uno, dos o, en casos excepcionales, tres o incluso cuatro motores eléctricos que impulsan las ruedas traseras o delanteras, o en algunos en ambos ejes. Los motores eléctricos generan un par o torque máximo a cero rpm, literalmente desde el momento en que comienzan a girar, por lo cual son tan reactivos y rápidos en comparación con los motores de gasolina.