El cierre del año fue bastante positivo para Barranquilla en materia de empleo, pues la ciudad registró, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la menor tasa de desempleo del país.



Según el ente estadístico, en el trimestre octubre-diciembre del 2021, la tasa de desempleo en la ‘arenosa’ se situó sobre el 8,7 por ciento, cerca de cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio de 12,3 por ciento de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas.



Barranquilla encabeza el pequeño grupo de ciudades, junto con Manizales, y su área metropolitana (AM), y Cartagena, que en ese último trimestre del 2021 lograron una tasa de desempleo de un solo dígito.



También lidera el grupo de seis ciudades cuyo nivel de desempleo se situó por debajo del promedio del país.



De este hacen parte Manizales (AM), con 9,3 por ciento; Cartagena, con 9,4 por ciento; Bucaramanga (AM, con 10 por ciento; Pasto, con 11,1 por ciento y Bogotá, con 11,3 por ciento, según el Dane.



En el otro extremo, con las mayores tasas de desempleo en el país en ese último trimestre del año, se situaron Quibdó, con 19,9 por ciento, Ibagué, con 17,1 por ciento y Cúcutá (AM), con 16,5 por ciento.



Las mismas estadísticas del ente oficial indican, además, que Barranquilla (AM) también figura con una de las tasas de desempleo más bajas registradas entre enero y diciembre, con 10,4 por ciento y Cartagena, que reportó una tasa del 10,2 por ciento.

Quibdó, Cúcuta y Riohacha, registraron una tasa desempleo por encima del 19 por ciento.



