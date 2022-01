Aunque el desempleo en Colombia muestra una notable mejoría frente a los niveles registrados en lo más duro de la pandemia, cuando se observaron tasas históricas (21,38 por ciento en mayo del 2020), es claro que su reducción no avanza al ritmo que muchos esperan, más si se tiene en cuenta la recuperación acelerada que tuvo la economía durante el 2021 y que los analistas estiman cercana al 10,5 por ciento.



Los datos de noviembre, revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) al cierre del año pasado, corroboran que hay una mejora, pero también que aún queda un buen trecho por recuperar para alcanzar los niveles en que estaba el desempleo antes de que llegara la pandemia.



Lo mencionó Juan Daniel Oviedo, director de la entidad. “Si bien el mercado laboral pudo recuperar (en noviembre) 536.000 puestos, todavía nos quedan 1 millón para estar en los niveles de ocupación que teníamos antes de la pandemia”.



En noviembre del año pasado, la tasa de desempleo fue 10,8 por ciento, lo que representó una reducción de 2,5 puntos porcentuales frente a la cifra de 13,3 por ciento del mismo periodo del 2020.



Sin embargo, esa tasa estuvo 1,6 puntos porcentuales por encima de la del mismo mes del 2019, y es la misma que tenía el país en marzo de ese año.



Otro dato revelador del Dane es que la población inactiva del país en noviembre pasado era de 16 millones de personas, lo que significa un aumento de 588.000 frente al dato de 15,94 millones del mismo periodo del año anterior.



“Vemos que casi 3 cuartas partes de este crecimiento de la inactividad se dio en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Estas personas están desalentadas y se retiran de la fuerza laboral”, dijo Oviedo.



Un dato preocupante tiene que ver con la brecha de género del empleo, pues en noviembre retornó el deterioro en ese frente que se había recuperado en octubre. En concreto, por cada dos hombres que perdieron su trabajo, nueve mujeres también lo hicieron.



Los sectores que más han aportado a la recuperación del empleo en definitiva son los que tienen que ver con servicios, el comercio y los renglones relacionados con servicios electrónicos y digitalización.



Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, esto lo que está mostrando es un cambio de estructura y de las relaciones económicas de los colombianos, haciendo la digitalización cada vez más importante.



Entre los subsectores más rezagados, en términos de creación de empleo, con respecto a sus niveles de noviembre de 2019 se encuentran el de restaurantes y cafeterías y algunos de la salud y de educación, entre otros aspectos.



Si se mira por sectores, en las actividades de manufactura y entrenamiento fue donde más se marcó el declive de la ocupación. En contravía, las actividades de comercio y comunicaciones mostraron avances en contratación de personal en noviembre pasado.

Las salidas

Pero ¿qué se necesita para que el país no solo genere más empleo sino que lo haga de manera más acelerada?



“Para que continúe la generación de empleos formales es necesario mantener los incentivos empresariales y fijar medidas como un salario mínimo competitivo y acciones tendientes a la flexibilización laboral, una reforma que incentive la creación de empleo, actualizar los enfoques en la educación, incorporar tecnología y la cobertura digital nacional y real para que la formación sea pertinente con las necesidades de talento de las empresas” es la propuesta de María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.



La vocera gremial señala que, si bien las cifras de desempleo no llegan a los niveles de prepandemia, se viene haciendo un esfuerzo público-privado que ha permitido ir recuperando puestos de trabajo y ayudando a generar una reactivación económica sostenible.



Los expertos ven que los datos recientes publicados por el Dane envían señales positivas en materia de empleabilidad para este 2022.



María Claudia Llanes, economista de BBVA Research, advierte que el número de horas trabajadas sigue mostrando niveles superiores a los observados en los años anteriores, siendo la proporción de los ocupados que trabajan más de 40 horas a la semana superior en noviembre de 2021 frente a igual mes del 2019, cuando el mercado laboral todavía no se había visto afectado por la pandemia (en noviembre de 2021, el 58,6 por ciento de las personas ocupadas trabajaron más de 40 horas).



Con esto, dice la analista, es posible que las empresas deban empezar a contratar más empleados, ante la mejor dinámica de la economía.



“Creemos que el empleo volverá a crecer con el mayor aforo, con la mayor apertura del sector de la educación y con las políticas de apoyo al empleo del Gobierno. Además, los altos niveles de horas trabajadas a la semana pueden estar anticipando una mayor contratación”.



Pero la buena voluntad de los empresarios y el apoyo del Gobierno no serán suficientes para impulsar la dinámica del empleo, y en eso concuerdan los economistas.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, es de los que creen que la normalización del empleo continuará en la medida que la tasa de crecimiento de la economía continúe mostrando noticias positivas.



“Para el 2022 vemos una tasa de desempleo que se consolide a niveles del 10 o 10,5 por ciento, un poco por debajo de lo que vamos a terminar viendo en el 2021”, señala el experto.

