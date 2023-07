La situación de los cafeteros no es buena. El precio de la carga de 125 kilos se está pagando a 1,29 millones de pesos mientras que hace unos meses estaba por encima de 2 millones de pesos. La preocupación del sector es tanta que productores de diferentes departamentos se movilizarán el próximo 17 de agosto por la falta de apoyo.



En entrevista con EL TIEMPO, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, dijo que están evaluando la situación y que se reunirán con el Gobierno. Además, habló sobre el remezón que se dio en la entidad a su llegada y respondió a algunos cuestionamientos.

El presidente Gustavo Petro no quedó contento con su llegada a la Federación hace tres meses. ¿Ya han acercado posturas?

En este tiempo hemos creado puentes de comunicación efectivos con el Gobierno. Me he reunido con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y hemos tenido mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y el de Agricultura. Además, tuve el gusto de estar en el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Le llevé la información que él quería a cerca del Fondo Nacional del Café. Hay una comunicación fluida con los ministerios y ya tenemos dos reuniones pactadas: el 2 y el 16 de agosto.

Pero hace unos días se canceló el primer comité cafetero que estaba previsto...

Los ministros son indelegables en la participación de los comités y como la de Agricultura (Jhenifer Mojica) no podía participar nos tocó buscar una nueva fecha.

Cafeteros de diferentes departamentos del país anunciaron protestas para el 17 de agosto por falta de acciones ante la crisis que atraviesa el sector. ¿Qué soluciones han pensado?

Todos los cafeteros estamos preocupados por la caída del precio, pues la carga está en el límite. Ello se debe a la descolgada de la cotización en la bolsa de Nueva York y a la bajada del dólar. Es importante anotar que la Federación no pone precio. Estamos ad portas de un problema de rentabilidad en el sector. Con lo cual, esos cafeteros están en todo su derecho constitucional de manifestarse. Yo soy el vocero de 548.000 familias y con el ministro (Bonilla) el próximo 2 de agosto vamos a evaluar esta situación.

El fondo cafetero se creó en el 2019 y desde ese momento hasta la fecha los cafeteros hemos ahorrado 300.000 millones de pesos. Foto: iStock

¿Son suficientes los recursos que hay en este momento en el Fondo de Estabilización de Precios del Café?

No. Son totalmente insuficientes. Ahí es donde queremos revisar qué herramientas podemos utilizar en beneficio de la caficultura. El fondo se creó en el 2019 y desde ese momento hasta la fecha los cafeteros hemos ahorrado 300.000 millones de pesos.

Pero venimos de precios históricos del café. ¿No se ahorró y se invirtió lo suficiente?

Le respondo como cafetero, no como gerente. La agricultura cafetera ha sido cíclica toda la vida y ya hemos tenido inconvenientes como estos en el pasado. En los últimos 3 años, en los que tuvimos rentabilidad, nos pusimos al día con los créditos que teníamos, con las dificultades que traíamos desde el 2013 y además también invertimos en renovación y sufrimos las inclemencias del cambio climático. Sí hubo rentabilidad, pero no hubo bonanza y también crecieron los costos de una manera inusitada.

¿Qué tantas dificultades están enfrentando las cooperativas?

Las cooperativas existen gracias a la responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros. Hoy tenemos 33 que si bien están en inconvenientes debido a la coyuntura que generaron los futuros, están vivas y en un trabajo constante para poder solucionar ese problema y seguir adelante. Lo que queremos es una reingeniería del sistema cooperativo. Me gustaría tener menos cooperativas pero más fuertes.

En Colombia se estima que unas 548.000 familias derivan sus sustento de la siembra de café en sus fincas y parcelas. Foto: Cortesía / Ecolsierra Export

Algunos productores proponen que se retire el Fondo Nacional del Café de la Federación. ¿Por qué cree que se debería mantener?

Lo importante es que podamos compartir que ha hecho históricamente la Federación con el Fondo Nacional del Café. Son dineros de los cafeteros en una cuenta de la parafiscalidad que se reinvierten en la caficultura, por ejemplo, en investigación y desarrollo. El año pasado completamos 30 meses de lluvias inclementes y bajamos a 11 millones de sacos porque cambiamos las variedades que sembramos por unas adaptadas a los cambios climáticos y a la roya. Ello hizo que protegiéramos en 230 millones de dólares a la caficultura colombiana.



Voces como el exministro de Agricultura Andrés Valencia han dicho textualmente: “se están inventando conspiraciones contra la Federación para tumbar a Bahamón”. ¿Así se siente?

Yo vengo del sector corporativo y lo único que quiero es estructurar la organización y una industrialización del café. No le gasto tiempo a las conspiraciones. Mi foco es netamente corporativo, netamente gerencial, en búsqueda de eficiencias para la caficultura.

Su llegada también significó un remezón en la Federación. ¿A quién ha sacado y por qué?

He buscado que la Federación sea más austera y eficiente. He eliminado algunos cargos, como las subgerencias de Almacafé. Además, cambiamos dos gerentes regionales, el del Huila y el de Caldas, porque encontramos una falta en los procedimientos de compra de materia prima. También la Junta Directiva le pidió al gerente general de Almacafé que diera un paso al costado.

¿Por qué le pidieron retirarse?

Buencafé, que es la fábrica que tenemos en Chinchiná (Caldas), necesita materia prima para transformar y hacer producto terminado liofilizado en frascos que se exportan. Esta siempre le pide a Almacafé que le consiga la materia prima. Compró 9.900 bultos el año pasado. El problema es que el producto no cumplió con los estándares. Un año después todavía tenemos 7.700 sacos sin vender y en el momento en que vayamos a venderlo va a generar una pérdida de alrededor de 7.000 millones de pesos. De momento, estamos en una auditoría interna.

¿Qué otros cambios importantes diría que realizó a su llegada?

El más importante es acercarnos a las regiones. La Federación se estaba viendo en las regiones como distante y nosotros somos una Federación en todo el sentido de la palabra. Entonces debemos estar en cada uno de los 15 comités departamentales y muy cerca al cafetero de base.



¿Cuáles son los principales retos que ve en estos momentos?

Más allá del precio, diría los costos. Hoy los costos están muy por encima de lo que fueron históricamente y eso es debido a que la mano de obra subió y a los fertilizantes. Adicional a ello, hay dos retos que son los que me motivan a mí a venir todos los días a la oficina. El primero es la industrialización del café.



Cómo dejamos de exportar commodities y cómo participamos en la cadena de valor. La única manera de que haya sostenibilidad económica en la caficultura es que participemos en la cadena de valor, que no exportemos más del 80 por ciento en grano verde, sino que busquemos la transformación de producto y podamos incluso exportar café tostado en origen. Y la segunda, es cómo convencer a los jóvenes de que hay un camino profesional en la caficultura que no solo depende de ser recolector ni de ser agrónomo, también está la catación y el barismo, entre otros.

¿Cómo a la renovación cafetera?

Tenemos una meta de 85.000 hectáreas de café al año renovadas. Es la única manera de mantener el café joven. La productividad es igual a rentabilidad. La meta es renovar el 10 por ciento de la caficultura colombiana al año.

