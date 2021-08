'Internacionalización de la economía requiere liderazgo desde Presidencia'

'La internacionalización de la economía requiere de un liderazgo desde la Presidencia, la cual debe facilitar los mecanismos para alcanzar este propósito que se ha trazado el país'.



Así lo hizo saber esta mañana Ricardo Hausmann, líder del Comité Directivo de la Misión de Internacionalización, al cierre de su presentación del documento, las conclusiones y recomendaciones, producto de este trabajo del cual hicieron parte otros nueve expertos.



Una de las primeras recomendaciones está encaminada a la necesidad de cerrar la brecha tecnológica de Colombia con el mundo, rescatando el talento y el conocimiento de los nacionales que están dispersos por el mundo, pero a su vez, atrayendo el conocimiento extranjero.



De igual forma, propone fortalecer vínculos con colombianos destacados en el exterior para facilitar el flujo de tecnología, conocimiento y oportunidades, así como reducir los obstáculos migratorios de manera que, al establecer políticas para atraer talento humano de otros países, este pueda movilizarse con facilidad hacia y desde Colombia.



En cuanto a las empresas, la Misión, en su documento, les recomienda elaborar planes corporativos de internacionalización, pero el éxito de los mismos depende de acciones gubernamentales que creen un ambiente de negocios favorable, aumenten el acceso a servicios de extensión y utilicen estratégicamente las empresas públicas como promotoras de adopción y adaptación de tecnología.



Además, hace explícita la necesidad de fortalecer una política integral de inversión extranjera directa que incorpore las dimensiones de atracción, promoción, facilitación, retención, expansión y vínculos productivos, para focalizarse en encadenamientos, competencia, tecnología y conexión con Cadenas Globales de Valor (CGV).



Y para aumentar la participación del país en las Cadenas Globales de Valor las líneas de acción sugeridas incluyen adaptar medidas de política comercial, utilizar iniciativas clúster para solucionar cuellos de botella y reducir costos de transacción, así como focalizar las zonas francas y el Plan Vallejo para la inserción en las CGV.



La Misión también evaluó los requerimientos para el comercio de bienes y concluyó que se debe considerar el costo-beneficio de las medidas que lo restringen, tanto las que están vigentes, como las que vayan a adoptarse hacia el futuro.



El mismo documento resaltó la importancia de garantizar independencia y fortalecer el carácter técnico de las instancias que definen temas arancelarios, aduaneros y de defensa comercial; así como de implementar la política nacional de logística, con énfasis en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, la modernización del servicio postal y la eficiencia portuaria.



Los expertos detectaron la baja participación colombiana en el comercio internacional de servicios, especialmente en servicios modernos (sin transporte y turismo), ante lo cual pidieron diseñar estrategias para aprovechar y promocionar las oportunidades.



Consideraron necesario aumentar los recursos y reducir los costos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para atender las necesidades del sector productivo, integrar a este esfuerzo a universidades y centros de investigación, incrementar los estudios de posgrado en el exterior y reducir los incentivos al retorno inmediato después de la graduación.



Finalmente, el documento hace hincapié en la importancia de generar empleo de calidad; exportar talento, bienes agrícolas y manufacturas; desarrollar tecnología y aprovechar las oportunidades en el exterior.

Mayor competitividad

Es necesidad de buscar un rol internacional más protagónico de la economía nacional, fue uno de los puntos centrales, precisamente, del discurso de instalación del 6.° Congreso Empresarial de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quién advirtió que "tenemos que tomar una decisión sobre qué papel queremos jugar a nivel externo, donde están pasando muchas cosas. No podemos simplemente ir al vaivén de lo que podamos hacer o de lo que buenamente nos regalen las potencias como a los mendigos. Y dependiendo de cómo juguemos las cartas, vamos a tener un mejor o peor futuro".



Durante su intervención en la presentación del documento de la Misión, Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta y Canciller de la República, dijo que la manera de lograr una mayor participación de las exportaciones colombianas per cápita, es a partir de una mayor innovación y una permanente trasferencia de valor agregado en el conocimiento, para lo cual, "una recomendación muy importante es buscar inversión extranjera que nos trasfiera tecnología, conocimiento, porque es de eso que se trata la verdadera competitividad a largo plazo de nuestro aparato productivo”.



Por su parte, Maria Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, señaló que el país recibió una carta de navegación que le permitirá priorizar acciones para alcanzar la meta de 25.500 millones de dólares de exportaciones no mineroenergéticas y disponer de herramientas para que los consumidores del mundo compren lo nuestro.



"La internacionalización es factor clave en la Reactivación Económica Segura, en la generación de empleo y en el aprovechamiento de los recursos y oportunidades internos y externos”, dijo.

