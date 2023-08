Aunque la economía colombiana logró mantenerse en terreno positivo en el primer semestre del 2023, en el acumulado de los seis primeros meses del año esa dinámica se ubicó en 1,7 por ciento, según lo revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el martes de esta semana.



El dato del segundo trimestre –un avance de solo 0,3 por ciento anual– dejó bastante preocupados a los empresarios y al propio Gobierno.



No es para menos. El segundo semestre del año luce igual o más retador que el primero, no solo por el contexto local, sino por la situación externa en la que economías como la china y la zona del euro siguen desacelerando, mientras que en Estados Unidos, socio clave para el país, se podría aplazar hasta el 2024 el recorte de las tasas de su banco central, la Reserva Federal (Fed), lo que tendrá efectos sobre Colombia.



La fuerte desaceleración que registra la economía del país y los temores de que si no se actúa de inmediato la situación podría empeorar considerablemente llevaron a empresarios, banqueros, académicos, economistas y gremios como la Andi, Aliadas y Fenalco, entre otros, a plantear que es necesario implementar un plan de choque a la mayor brevedad para reactivar e impulsar la actividad económica y evitar que esta pueda caer en terreno negativo.



Las propuestas apuntaron en todas direcciones, desde la necesidad de lograr un acuerdo nacional que elimine las fricciones entre el sector público y el privado, recuperar la confianza para atraer mayor inversión, garantizar la seguridad, trabajar de manera conjunta en los grandes retos que tiene el país, hasta sacar adelante las reformas estructurales que el país requiere.



Por ejemplo, desde el gremio Aliadas se plantea la necesidad de generación de al menos 500.000 empleos de calidad, para lo cual es indispensable cruzar lo que necesita el sector productivo con la fuerza laboral disponible y el talento existente. Además, crear nuevas formas de vinculación, para regular el mercado laboral e incentivar el emprendimiento.

Para recuperar los sectores que presentan mayor desaceleración, se debe trabajar de manera conjunta en planes de choque sectoriales que permitan, “si no la recuperación inmediata de los mismos, sí quebrar la tendencia negativa que vienen mostrando en los últimos meses”.



Para potenciar las exportaciones agrícolas y el turismo, se necesita crear centros de excelencia con acciones público-privadas, identificando las fortalezas productivas regionales que permitan enfocar esfuerzos en sectores estratégicos, con ventaja competitiva.



En el sector agroindustrial, por ejemplo, AmCham Colombia ha identificado que las exportaciones de este sector hacia Estados Unidos pueden crecer hasta 250 por ciento en los próximos cuatro años si se logra un enfoque en aquellos productos con ventajas competitivas. En materia de transición energética, el país debe aprovechar las oportunidades en minerales críticos, pero manteniendo los recursos que deja el sector minero–energético y que son claves en materia de inversión social.



Y una tarea esencial es recuperar la seguridad, a través del fortalecimiento de mecanismos de comunicación y vigilancia en las carreteras que permitan la movilización de los productos y mercancías para consumo interno, exportaciones o importaciones de insumos, así como para resguardar la vida de los ciudadanos.

Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Recuperar la confianza



Y si bien todos esos aspectos son fundamentales para reactivar económicamente al país, el gran punto de coincidencia entre los empresarios es que se supere la gran crisis de confianza que tiene en la actualidad Colombia, pues esto le permitirá avanzar en las demás tareas pendientes que se tienen en todos los frentes, la salud, la educación, el empleo, la reducción de la pobreza, el desarrollo de las grandes obras de infraestructura y, por supuesto, en sacar adelante las reformas estructurales pendientes.



Lo dijo Joaquín Losada, presidente de la junta directiva de la Andi, en la instalación de su congreso anual el miércoles pasado, cuando mencionó que Colombia atraviesa por una grave crisis de confianza que no deja avanzar en lo fundamental, y lo reiteró Bruce Mac Master dos días después al clausurar dicho evento.



“Para lograr un clima de confianza adecuado y recuperar la economía es de vital importancia que existan unas condiciones mínimas. Esto último, aunque abstracto, no es un tema menor, ya que la confianza permite que podamos invertir e invitar a invertir, crear empleo, continuar innovando y, en general, contribuir con grandeza a que el país sea el lugar que todos soñamos”, dijo Losada.



Facebook Twitter Linkedin

Joaquín Losada, presidente de la junta directiva de la Andi.

Además, indicó que como empresarios están comprometidos en respaldar todas las reformas que adelante el país y que son necesarias, siempre y cuando la mismas estén encaminadas a generar un mayor desarrollo social, generen equidad, promuevan una mayor educación, más empleo y combatan la elevada informalidad que tiene el país, pues solo así se podrá frenar la caída económica.



Pero esa recuperación de la confianza pasa por acabar con la polarización y que haya un reconocimiento de la contraparte en medio de las diferencias, agrega.



Frente a este aspecto clave, Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dice que siempre se le ha hecho una crítica al Gobierno respecto a la existencia de un estatismo exagerado, pero en su opinión el Gobierno está recuperando la idea de la necesidad de trabajar de forma conjunta y coordinada con el sector privado.



“El Estado tiene que apoyar y apalancar las dinámicas privadas, es el mensaje que está enviando este gobierno, ahí está el Plan de Desarrollo y me pregunto cuáles de los 360 artículos que conforman esa carta de navegación le pueden generar desconfianza al sector privado”.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González, director del DNP.

Productividad, clave



Pero ¿dónde están los otros temas clave que ayudarían a reactivar a la economía y el país? Peter Siegenthaler, representante del Banco Mundial en el país, considera que hay una larga lista de retos por cumplir, empezando por mejorar su productividad, que es lo que lo diferencia de otras economías de Latinoamérica, es clave, por esto, mirar dónde se puede mejorar ese aspecto.



Uno de estos es trabajando más en torno al capital humano, mejorando el sistema educativo formal, la educación preescolar donde hay un gran retraso y preparando a los trabajadores.



Lo segundo, es mejorar la infraestructura, el desarrollo territorial, la conectividad de las regiones, la convergencia misma dentro del país es necesaria para avanzar. Por último, dice el experto, está el tema de los mercados y la informalidad, hay que buscar los mecanismos adecuados para que se asignen mejor los recursos.

Autopistas del Caribe

Autopistas del Caribe

“Allí todavía hay muchas trabas por enfrentar, la competencia, el acceso al financiamiento, dejar que las empresas entren y salgan del mercado sin tantos problemas, hacen parte de esos frentes en los que se debe seguir trabajando”, puntualizó.



Cristina Fernández, investigadora asociada del centro de estudios económicos Fedesarrollo, coincidió que en materia de productividad el país tiene problemas y enormes retos, pero es un asunto de Latinoamérica, en general.



“Creo que la participación del capital en esa generación de crecimiento ha sido bastante baja y es algo en lo que se debe trabajar, en especial con las microempresas, que tienen grandes problemas ahí porque les cuesta más acceder no solo por su tamaño, sino también cuando son informales”, explicó la economista.



Agrega que en ese propósito no solo el tema de los recursos es importante, también es necesario ayudarles a utilizar la tecnología para que mejoren sus procesos productivos y se les reduzcan los costos.



Pobreza y desigualdad



Sin embargo, las dificultades no solo están en la productividad y las empresas. Colombia tiene serios problemas en materia de pobreza y desigualdad que requieren atención urgente y que, sin un crecimiento económico sostenido, difícilmente se podrán resolver en un mediano plazo.



Para Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, sin duda son dos temas que no se pueden separar. En su opinión, no hay forma de hablar de los retos sociales sin pensar en el reto del crecimiento económico acá y en América Latina.



“Los retos sociales, la lucha contra la pobreza, contra una desigualdad, que sobre todo toma la forma aún más preocupante de mucha gente en unas situaciones económicas muy difíciles, requiere el crecimiento total”, sostiene la experta.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

Considera que hay unas señales que van en contravía de las que a veces se envían para tranquilizar al país, mensajes desde el Gobierno que generan antagonismo entre lo público y lo privado, como sucede con la reforma de la salud y no como una construcción de los dos sectores, hay mensajes sobre la necesidad de construir sobre lo existente, pero luego realidades que no están.



Los empresarios han planteado la necesidad que se tiene, precisamente, de que haya ese trabajo conjunto para impulsar varios sectores clave, como la construcción y las obras civiles, así como las reformas de la salud, la pensional y la laboral.



Pero hay otro frente que también preocupa, la transición energética, que tal como está planteada podría tener un efecto negativo. Para Siegenthaler, representante del Banco Mundial, no hay que temer a esos cambios porque una transición de estas le genera oportunidades al país.



“El cambio climático es un gran reto para el país”, señala el experto, quien agrega: “Sin acción dedicada a enfrentarlo y las transiciones necesarias, el PIB de Colombia bajaría entre 1,5 y 2,5 por ciento de aquí al 2050. Eso sería lo negativo, pero lo positivo es que las reformas estructurales que se requieren para estas transiciones energéticas también podrían dinamizar la economía y hay espacio para crecer allí”.

Carlos I. Gallego, presidente del Grupo Nutresa

Si queremos que la situación en el futuro sea más favorable, lo primero que se debe hacer es construir más confianza, demostrar que hay caminos para trabajar juntos, que podemos generar condiciones favorables para la inversión, el empleo, para que se desarrollen las actividades que impulsan al país.



Una economía como la nuestra necesita mayor confianza, no más divisiones, y reunirnos alrededor de objetivos comunes, eso permitirá que a Colombia le vaya mejor.

César Caicedo, presidente del Grupo Colombina

Se requiere que haya confianza inversionista y un cuidado extremo en los factores macroeconómicos. Entendiendo que el sector privado es el motor de la economía, se requiere que este sienta que las piezas están en su sitio y así se puedan desarrollar las actividades, las cuales traen una serie de consecuencias virtuosas cuando se da ese ambiente de confianza.

Jorge M. Velásquez, presidente del Grupo Argos

Necesitamos más trabajo conjunto, que el Gobierno vea al sector privado como un aliado porque estamos dispuestos a aportar a las transformaciones que necesita el país.



Hay que reactivar la vivienda, hacer puentes, reconstruir el andamiaje institucional, sacar adelante las obras 5G, hacer unas reformas profundas, pero que mantengan el principio de construir sobre lo que tenemos, dar señales claras de seguridad jurídica a la inversión y con esa suma de cosas construir un propósito de Nación.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.

Javier Suárez, presidente del Banco Davivienda

Hay que seguir trabajando en preservar el empleo, es la variable clave en momentos de desaceleración, y si eso se logra, la capacidad de la economía para salir adelante mejora.



Por eso, medidas en esa dirección son claves, por ejemplo, estimular el sector de vivienda, bajar las tasas de interés, que la reforma laboral tenga la vocación para generar y proteger empleo y que se avance en la ejecución de obras. Confiamos en que se acelere la ejecución del presupuesto del Gobierno.

Joaquín Losada, presidente del Grupo Fanalca S. A.

Para superar el actual momento que vive el país es necesario acabar con la polarización, la desconfianza y la desigualdad que reinan en Colombia. Se necesita de un gran acuerdo que permita el reconocimiento en medio de las diferencias.



Como empresarios estamos comprometidos en respaldar las reformas que busquen generar mayor desarrollo social, empleo, combatir la informalidad y promover la educación.



