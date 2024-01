‘Estamos preparados para superar este fenómeno de El Niño, pero no el próximo’

¿Cómo están viendo desde Acolgen los efectos del fenómeno de El Niño, en lo que tiene que ver con la generación de energía?

Yo creo que esta conversación hay que dividirla en dos momentos. El corto plazo: la gente nos pregunta constantemente: “¿Tenemos energía suficiente para superar el fenómeno de El Niño?”. Y la respuesta es sí, porque Colombia se ha venido preparando durante años en sus periodos de planeación para superar estos fenómenos de El Niño.

¿Qué significa que se ha venido preparando?

La planeación del sector se da casi a siete, ocho, diez años hacia adelante; es decir, Colombia dio las señales de política pública para que el sector generador tuviera la capacidad de generar la energía suficiente para estos eventos climáticos extremos.

¿Hay algún riesgo de desabastecimiento de energía puntualmente?

Nosotros vemos que debería haber energía para superar el fenómeno de El Niño; sin embargo, no podemos bajar la guardia. En el fenómeno de El Niño pasa que la gente a veces cree que se para del todo la generación hidráulica y no, seguimos generando con energía hidráulica, pero en menor proporción, porque las lluvias disminuyen y empezamos a tener una generación térmica mucho más alta. Colombia, por estar en la situación climática que le sucede cada cuatro o cinco años, tiene que pensar en una mezcla de hidráulicas y térmicas para superar los fenómenos de El Niño.

¿Por qué es importante en estos momentos la energía hidráulica?

Colombia hizo una apuesta muy grande después de que nos apagamos. Yo le digo a la gente joven: “Ustedes no supieron lo que era ir a estudiar con velas al colegio”, cosa que me pasó a mí, y a las 6 de la tarde estar cocinando con hornillas de gas en las casas. Después de que Colombia pagó esa factura tan alta, porque fue desaceleración económica, suspensión del crecimiento industrial, suspensión del ingreso per cápita y un montón de temas económicos que le pegaron muy duro al país, Colombia rediseñó su modelo energético, y es un modelo que hoy nos permite decir que durante los últimos 30 años Colombia no ha tenido ningún apagón, y han pasado varios fenómenos de El Niño. ¿Qué pasa en este momento y la importancia de la energía que hoy nos está dando confiabilidad? Quiero que todos entiendan: confiabilidad es energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que nos da esa confiabilidad en este momento son dos tecnologías: la energía hidráulica de embalses y la energía térmica.

¿De cuánto dependemos de los embalses?

Cuando no estábamos en fenómeno de El Niño, la generación hidráulica puede llegar casi al 85, 90 por ciento de la demanda del país. Cuando estábamos en fenómeno de El Niño, desde finales del año pasado se está atendiendo casi el 60 por ciento de la demanda, y entran las térmicas.

¿Y hoy?

De las aproximadamente 220 gigas/hora-día que se producen, 70 gigas hoy son térmicas a gas o a carbón y el resto es energía hidráulica. Pero nosotros hemos hecho un llamado muy especial porque hoy estamos llegando con algo de holgura al sistema para atender la demanda del fenómeno de El Niño que, además, por el fenómeno del calor, aumenta la demanda porque la gente prende los aires acondicionados, los ventiladores, hay que bajar la temperatura en los supermercados para que los alimentos se conserven. Cuando esto pasa, lo ideal es poder contar con una holgura como la que contamos hoy, pero realmente hay que hablar de dos momentos. El fenómeno de El Niño es un fenómeno en el que no debemos bajar la alerta, pero el mediano plazo y el largo plazo sí nos tiene muy preocupados.

¿Cuál es la situación de los embalses hoy?

Los datos de XM sobre el embalse agregado, es decir, de la suma de todos los embalses que tenemos en el país, es de un 60 por ciento; los embalses están al 60 por ciento. En este momento, está lloviendo el 48 por ciento menos de lo que debería llover en esta época del año, entonces estamos recibiendo menos agua de la que nos estamos gastando y por eso tenemos que disminuir el gasto del agua para generar energía eléctrica, entre otras cosas.

¿El Niño les pega a las tarifas de energía?

La pregunta que siempre me hacen es si van a subir las tarifas de energía, y yo tengo que hacer una claridad: represento unas empresas que están en un mercado en competencia, entonces yo no hago apreciaciones puntuales sobre si la tarifa va a subir y cuánto va a subir; sin embargo, lo que sí hay que entender ya, habiendo dicho lo anterior, es que cuando no estamos generando con agua, que es una de las energías más eficientes en precios que tenemos en el país, hay que prender las térmicas, y cuando lo hacemos estas se alimentan de gas nacional, de gas importado o de carbón. Desafortunadamente, hay una coyuntura muy preocupante sobre abastecimiento de gas nacional, por lo que la gran mayoría de las térmicas que hoy se van a prender van a tener que acudir a un gas internacional que cuesta más del doble de lo que cuesta el gas nacional y eso se traduce en un pedazo de las tarifas de energía.

Independientemente de eso, el que prendamos ventiladores, igual termina afectando el consumo de energía.

En la medida en que hay un mayor consumo de energía, la factura va a aumentar no por precio, sino por cantidad; por eso hacemos un llamado a tener un consumo muy consciente entendiendo que estamos en una época de calor y que las altas temperaturas en la Costa, por ejemplo, hacen que haya una demanda más tanto de ventiladores, abanicos y aires acondicionados. Hay pequeños esfuerzos que podemos hacer en nuestros hogares para ahorrar mucha energía y, sobre todo, ahorrar agua. También quiero hacer una claridad: la mayor parte de las empresas comercializadoras y distribuidoras del país han negociado la energía que llega a nuestros hogares con años de anticipación, entonces no podemos cometer la equivocación de pensar que el precio de bolsa es lo que nos va a llegar a los colombianos en las facturas en nuestras casas, porque realmente estos distribuidores y comercializadores regionales, en su gran mayoría, han comprado la energía a unos precios que implican que, llueva o no llueva, el precio se mantiene. Hay un diferencial que se compra en el spot de la bolsa que afecta a esas subidas o bajas; por ejemplo, en diciembre hubo un momento que tuvimos una corta temporada de lluvias. Curiosamente cuando sube el precio todo el mundo se queja, pero nadie se alegra cuando llegamos a 133 pesos el kilovatio/hora en la bolsa en diciembre de este año.

¿Por qué mandatarios regionales o Gobierno dicen: “Hay que intervenir a los generadores de energía?

Desafortunadamente esa frase ha cogido carrera hace año y medio, desde que, además, nosotros advertimos que iba a haber un aumento en tarifas, pero por varias razones: porque venía un fenómeno de El Niño, porque tuvimos un evento inflacionario no solo en Colombia sino a nivel mundial, y una cosa muy importante que nosotros hemos resaltado y es que no están entrando los proyectos de energía, y eso le está pegando hoy también a que empresas públicas que no han podido comprar energía en el mercado salen a buscarla ahorita y no hay energía para hacer esos contratos porque estamos en fenómeno de El Niño y no ha entrado la cantidad de energía que estaba presupuestada para este año.

¿Por qué?

Por retrasos en las líneas, demoras de la construcción, bloqueos, licenciamiento ambiental, consulta previa. Nosotros el año pasado en el evento de Acolgen le dijimos al Presidente: “Necesitamos armar una mesa expedita para sacar todos los proyectos que están en el pipeline adelante”. Y lo dijimos desde el año pasado: “Se viene un fenómeno de El Niño; no sabemos qué tan largo ni qué tan fuerte vaya a ser”. Entonces aquí no solo es una preocupación por tarifas de energía. Yo creo que aquí, en el marco de una transición energética en la que estamos montados y de la que queremos hacer todos sus proyectos, no podemos perder de vista la seguridad energética. Esa sí es una de las preocupaciones que tenemos.

¿Qué va a pasar si seguimos con esa diferencia en que crece el consumo pero no el suministro de energía?

Esto es información pública e información de la Upme. Nosotros no hacemos ese tipo de simulaciones, pero de acuerdo al balance de la de energía en firme, refiriéndome a energía eléctrica bajo cualquier evento climático, los márgenes en este momento están en un 9 por ciento entre oferta y demanda; es decir, hay un colchón, pero ese colchón va en bajada estrepitosa en los próximos 2 años, casi llegando a un 1 por ciento donde ninguna planta podría salir a mantenimiento en ningún momento. Entonces dos años ya es muy poco tiempo para construir proyectos. Estamos tarde, y por eso hemos dicho que es muy importante dar las señales para que los inversionistas sigan haciendo inversiones y para que se presenten a la subasta de cargo por confiabilidad que se debió haber hecho hace mucho tiempo.

Si llegamos a esos dos años sin que pase nada, ¿habrá un apagón?

No me gusta hablar de apagón, nosotros no hablamos de apagones realmente. El año pasado contratamos un estudio con la Universidad Nacional que nos dice que el país tiene una apuesta muy grande en crecer cuatro, cinco, seis, siete gigas solares, y nosotros estamos comprometidos con eso. Lo que pasa es que Colombia no puede, por ejemplo, dedicarse solo a una tecnología que solo da energía cuando hay sol, porque entonces ¿qué hacemos por la noche? Y las señales que se están dando son señales que no están incentivando energías que necesitamos.

¿Qué señales se están dando?

Por ejemplo, el plan de la Upme está presupuestando solamente crecimiento en la generación solar. Seguimos haciéndole la apuesta a La Guajira. A mí particularmente me preocupa mucho La Guajira, porque se hicieron las consultas previas de la línea, pero esos proyectos debieron entregar energía a finales del 2022, y en este momento no se ha construido la línea, que puede pasar años, 2026 y 2027, para que los proyectos que se construyen en La Guajira puedan entregar esa energía al sistema.

¿Cómo analiza el papel de la Creg en la generación de mayor estabilidad en el sector energético?

Me voy a devolver a un poco antes, pues es importante que todos entiendan algo: este sector se ha construido con una cosa que suena muy obvia, pero es fundamental, y es la confianza. Cuando se rediseñó el mercado en Colombia lo que se pensó fue que el Estado no sería tan activo en la infraestructura de generación, sino que vamos a dar señales de política pública para que cualquier empresa pública, privada, mixta, o de cualquier naturaleza, puedan hacer unas apuestas a largo plazo en este país. Desafortunadamente este Gobierno llegó con una desconfianza profunda sobre el funcionamiento de las instituciones y un desconocimiento profundo del funcionamiento del sector, entonces hubo un ataque directo contra la Creg. Recordemos que el Presidente en ese momento llegó al Gobierno y decidió retomar las funciones de la Creg, cosa que suspendió el Consejo de Estado, pero ya ese fue el primer golpe a la confianza inversionista. Luego vemos una Creg desmantelada, una Creg que no se vino a conformar sino hasta finales del año pasado. Yo creo que las personas que hoy están nombradas son personas idóneas, competentes; sin embargo, la gran mayoría de ellas están en encargo. Y nos preocupa que la Creg que es un órgano independiente, independiente del Ministerio de Minas, de Ambiente y de las empresas, y en la medida en que estas personas que están encargo son empresas del Ministerio, no existe esa independencia. Eso nos tiene también muy preocupados. También han hablado de cambiar el modelo de mercado en esa ley ad portas de una subasta para poder tener energía en 2026, 2027, 2028 y 2029. Entonces el inversionista dice: “Si yo no sé qué va a pasar en el Congreso durante este próximo año, ¿cómo me voy a presentar a la subasta del 12 de febrero?”. Para volver a lo que me preguntaste al principio: yo creo que estamos preparados para superar el fenómeno de El Niño porque Colombia se preparó hace muchos años para hoy, pero no nos estamos preparando para el próximo.

ERNESTO CORTÉS F.