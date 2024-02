'Estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño', dice ministro de Minas y Energía

Durante la Conversación sobre el sector energético: transición y sostenibilidad energética, liderada por la Andi, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que "estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño".



El Niño fue declarado oficialmente en el país en noviembre de 2023. Esta fuerte sequía ha causado incendios forestales en diferentes departamentos y tiene a más de 230 municipios con problemas de abastecimiento de agua.



"La seguridad energética del país se ha garantizado y gracias a las medidas que se han adoptado desde la industria, las campañas de ahorro y las medidas regulatorias que se han tomado, se han logrado unos niveles de embalses favorables", destacó el ministro.



Sin embargo, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, es más conservador y asegura que el fenómeno de El Niño no está totalmente superado porque aún faltan dos meses aproximadamente de sequías: febrero, marzo y unos días de abril, porque las agencias internacionales señalan que las lluvias regresarían hacia los meses de abril y mayo.

No obstante, reconoce que actualmente no hay ninguna alerta respecto al fenómeno de El Niño porque se tomaron las medidas necesarias con anticipación para evitar un desabastecimiento de energía eléctrica.



"Lo que han hecho las térmicas en los últimos ocho meses es que los embalses no disminuyan tan rápido, sino que sea de forma gradual y que se puedan recuperar entre abril y noviembre. No veo un riesgo de desabastecimiento en el corto plazo, ni que vayamos a tener un apagón durante el 2024", afirmó.



Por su parte, la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, aseguró que el gas natural está garantizado para que las termoeléctricas puedan seguir generando electricidad durante el tiempo que queda del fenómeno de El Niño y para los próximos años porque actualmente la infraestructura de gas natural es más robusta.



"La generación térmica sirve como respaldo a la generación hidráulica, porque en condiciones de hidrología normal el 80 por ciento de la electricidad viene de las hidroeléctricas", manifestó.



Según el director ejecutivo de Andeg, la disponibilidad de este gas natural ha sido posible a las importaciones, porque ha disminuido la capacidad de producción nacional y solo el 3 por ciento de la electricidad se está generando con recursos propios.



Señala que los campos en el país están produciendo menos gas natural, este el caso de un campo de Canacol Energy que luego de registrar problemas técnicos en agosto del año pasado no ha logrado recuperar sus niveles de producción, afectando el suministro a las térmicas de la región caribe.

Pese a este parte de tranquilidad que dio el Gobierno Nacional y los gremios, el ministro Andrés Camacho señaló que "no podemos bajar la guardia, seguimos trabajando y tomando medidas regulatorias".



Hacia adelante, según el funcionario, "la tarea es que entre todos garanticemos la planeación energética. Estamos abordando una discusión sobre la transformación de la planeación energética en Colombia que nos permita involucrar las energías renovables en el sistema de planeación que tenemos".



Detalló que históricamente se ha tenido una planeación energética que ha funcionado durante los últimos 30 años a través de modelos indicativos. "Creemos que debemos dar pasos hacia unos modelos de planeación energética centrados en la seguridad energética y soberanía energética", agregó.