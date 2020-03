Asofondos habla del nuevo uso de cesantías, por emergencia

Si usted es un colombiano trabajador formal que recibe anualmente el ahorro vía cesantías, debe saber que, por la emergencia sanitaria y económica que ha planteado el coronavirus (covid-19), el Gobierno permitirá que estos recursos, habitualmente destinados en forma exclusiva para compra y mejoramiento de vivienda o educación, ahora podrán tener otro uso.

Se trata de una medida de apoyo a los colombianos que están pasando un momento laboral difícil, indicó el Gobierno.



Por ello, de manera extraordinaria, las cesantías puedan utilizarse en caso de que un trabajador tenga una licencia no remunerada durante esta cuarentena. Es decir, no esté recibiendo ingresos.



Asofondos, gremio de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, destacó que esta medida está en línea con lo que ellos han solicitado: "que las cesantías deben destinarse, principalmente, para contingencias laborales, como la que estamos viviendo en este momento como país", dijo Santiago Montenegro, presidente de ese gremio.



En Colombia hay cuatro administradoras de fondos de pensiones y cesantía con caracter privado (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia). También está el Fondo Nacional del Ahorro, que desde el sector público, administra cesantías a trabajadores del Estado y de la empresa privada.



Asofondos estableció que las administradoras privadas "ya han dispuesto toda su infraestructura para atender las solicitudes de los afiliados que cuentan con licencia no remunerada, así como de las personas que, infortunadamente, quedarán cesantes y requieran de sus recursos para sobrellevar esta compleja coyuntura".



El gremio recordó que "por ley, las cesantías pueden retirarse bajo fines asociados a terminación de contrato, vivienda, y educación".



Ahora, por decreto, hay un nuevo uso que, además, está habilitado a través de canales virtuales.



Los beneficiarios podrán ser los 9 millones de colombianos afiliados a los 4 fondos privados, cuyos ahorros ascienden a 15,7 billones de pesos, indicó Asofondos.



"Se ha dispuesto una mayor oferta a través de los canales digitales: las AFP han ampliado su oferta de trámites para que se puedan realizar a través de estos canales, sin que estos colombianos salgan de casa, sin preocuparse por su salud en las calles", indicó el gremio.



Es así como, se podrá utilizar un chat en el portal clientes, cuya atención es permanente para sus consultas.



También puede acceder a través de aplicación móvil, herramienta para hacer solicitudes y ahora, podrán hacer retiro de sus cesantías.



Y si prefiere atención directa, a través de la línea telefónica: podrán revisar su historia laboral y hacer consultas sobre su ahorro pensional.



El correo electrónico también es otra opción: un asesor atenderá las solicitudes, quejas o reclamos de los afiliados.



ECONOMÍA y NEGOCIOS