Gobierno les responde a fondos por paso de jubilados a Colpensiones

El traslado de más de 20.000 pensiones de retiro programado, desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones, ha desatado una controversia en el país.

Inclusive, el tema se ventiló en la noche del martes en un debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, porque entre los parlamentarios rondaba el mismo interrogante que tienen muchos colombianos: ¿a quién están beneficiando con dicho traslado? En respuesta al alegato de los fondos privados, acerca de que a ellos los están salvando, esto dice el Gobierno.Le puede interesar: Posición de los fondos

Varias aristas tiene el traslado de las más de 20.000 pensiones de los fondos privados a Colpensiones. Por un lado, hay que recordar que se trata de pensiones de un salario mínimo, por lo cual, el argumento inicial del Gobierno fue que se hizo para proteger a las personas, teniendo en cuenta el riesgo que supone una pandemia como la del coronavirus para la rentabilidad de los fondos privados. En consecuencia, al tener en la mitad la obligatoriedad de la Corte Constitucional de que no se puede otorgar una pensión inferior a un salario mínimo, era más conveniente para los afiliados estar en terreno seguro, pues el Estado siempre garantizará el pago de la pensión, alcancen o no alcancen los 5 billones de pesos que van a trasladar los fondos privados a Colpensiones para cubrir a los beneficiarios.



A esta altura del debate hay que tener en cuenta que el esquema de aseguramiento en los fondos privados parte del ahorro individual, por consiguiente, si llegara a haber una caída en rentabilidad de los ahorros por el impacto de la crisis financiera mundial, los saldos de las personas no serían suficientes. Al menos, ese fue el argumento oficial del Gobierno a través de Colpensiones.



Las suspicacias empezaron a surgir. Principalmente en el Legislativo surgían voces que alegaban que la decisión se había tomado para favorecer a los fondos de pensiones, pues les quitaban de encima el peso de pagar unas pensiones de salario mínimo, que probablemente pueden demandar más recursos que los aportados por los beneficiarios en los fondos privados, y le cargaban al sector público esa responsabilidad.

Por el lado de los fondos, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (gremio de las administradoras de fondos privados), salió al quite y dijo que ellos no habían pedido dicho traslado y que, por el contrario, se podía acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que hoy cuenta con 24 billones de pesos para que los beneficiarios de pensiones de retiro programado se pudieran quedar en los fondos privados.



Miguel Largacha, presidente de la AFP Porvenir (uno de los cuatro fondos privados que operan en la actualidad), fue más directo al señalar que la decisión del Gobierno obedecía a la necesidad de financiamiento de las demandas generadas por la pandemia. Es decir, necesita ahora los 5 billones de pesos de las pensiones que se pagarán cuando los ciudadanos empiecen a gozar del derecho a su retiro en la vejez.



Esta última razón, sin que sea la única, fue confirmada por el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.



EL TIEMPO le preguntó al viceministro: ¿Es cierto lo que argumentan los fondos privados, que el Gobierno hizo el traslado de pensiones de retiro programado a Colpensiones para usar los recursos ahora?



"Es cierto", respondió Londoño.



